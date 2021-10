Do finále mistrovství České republiky pro rok 2021 v sálové cyklistice se probojovaly čtyři nejlepší týmy kolové uplynulé sezony a utkaly se nejen o titul, ale také o body do celkové kvalifikace pro start na mistrovství světa v letošním roce a o účast v seriálu světového poháru v roce 2022.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.