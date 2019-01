Jižní Morava – Sněhová pokrývka se tady udrží pár dní v roce, o střelnici aby člověk zavadil. Ale rodiče nemusí zoufat. I v nehorských podmínkách lze vychovat novou Gabrielu Soukalovou. Také na jižní Moravě, pro biatlon exotické destinaci, totiž existuje několik biatlonových oddílů. Většina z nich navíc zažívá po českých reprezentačních úspěších v poslední době velký nárůst zájmu.

Biatlon. Ilustrační foto. | Foto: archiv

„Je to poznat. Děti nebo rodiče to vidí v televizi a hned se zajímají. Třeba minulý rok nám volali už přímo při olympiádě," povídá Vít Effenberk z brněnského oddílu Střelka Brno.

Právě Střelka je vlajkovou lodí jihomoravského biatlonu. Stahují se do ní děti z celého regionu a ty úspěšné pak pokračují do horských klubů. „Biatlon tam dělají opravdu dobře. Mají zkušené a kvalitní trenéry," chválí Jan Ondráček, vedoucí české akademické reprezentace a znalec biatlonového prostředí.

Na biatlonovém svazu je v současnosti zaregistrovaných sedm jihomoravských oddílů. Fakticky fungují však jen čtyři – vedle Střelky ještě Metra Blansko a kluby v Říčanech u Brna a ve Vyškově. Ostatní tři jsou už víceméně neaktivní. „Třeba druhý brněnský biatlonový klub tvoří jen starší pánové, kteří už nezávodí. Jezdí jen na valné hromady svazu," upřesňuje Ondráček.

Problémový trénink

S tréninkem to sportovci nemají jednoduché. Zásadní problém představuje sníh. Proto se většina klubů orientuje na letní biatlon, který se skládá z běhu a střelby. „Na zimní biatlon nemáme peníze. Dřív jsme zkoušeli ten zimní se žáky, kteří to chtěli zkusit, ale bylo to náročné na ubytování, dopravu, mazání a jiné věci," popisuje Vladimír Haumer, trenér a ústřední postava vyškovského biatlonu.

Další překážka tkví ve střelnici. V žákovských kategoriích biatlonisté střílejí ze vzduchovky, s níž můžou střílet kdekoli. Od patnácti let se používá malorážka, s kterou se smí pálit jen na oficiálních střelnicích. „Jezdíme do Mokré nebo do Nového Města na Moravě," osvětluje trenérka Miriam Hošková ze Střelky.

Říčanský oddíl ze vzduchovky střílí u místního rybníka. „Na malorážku cestujeme do nedalekého Zbýšova," povídá František Patočka z říčanského oddílu.

Ačkoli členské příspěvky pro mladé biatlonisty nejsou vysoké, peněžní náročnost spočívá hlavně v materiálním vybavení a soustředěních. „Lyžařský materiál stojí asi pět tisíc korun, další zhruba tři tisíce tvoří výdaje na cestování, ubytování a startovné. Co se týká dětí, klub zajišťuje pušky, náboje i startovné," vypráví předseda blanenské Metry Petr Kolář.

Desítky tisíc

I když například ve Střelce lyže a pušky svým členům půjčují, přesto rodiče stojí sezona mladého biatlonisty desítky tisíc. „Otec jedné naší úspěšné závodnice za ni za rok zaplatí zhruba padesát tisíc korun. A to má tři děti, které dělají biatlon," usmívá se Hošková.

Kdo to s biatlonem myslí vážně, musí mu hodně obětovat. Cestování patří mezi další obtíže. „Přes zimu jezdíme jednou týdně do Nového Města na Moravě. O víkendu bývají většinou závody," říká Effenberk z největšího jihomoravského klubu.

Na biatlon se klidně hlásí děti od šesti let, ale dá se naučit i v pozdějším věku. „Začít jde třeba i v patnácti letech. Ale záleží, co má dítě za sebou. Pokud absolvovalo nějakou univerzální přípravu jako běh nebo kolo, střílet se naučí," podotýká Kolář.

JAN PAŘÍK

