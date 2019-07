Šestá příčka jí nakonec o fous utekla. „Do posledního víkendu se o ni rvaly tři kluby a jeden z nich jsme byli my,“ těšilo blanenského trenéra Iva Kučeru.

Jeho svěřenci nakonec museli absolvovat čtrnáctizápasový maraton v osmičlenné skupině o udržení v extralize. „Do nadstavby jsme šli možná až moc v klidu s tím, že jsme věděli, že letos hrajeme dobře. Proto jsme vůbec nepřemýšleli o problémech s udržením,“ líčil Kučera.

Vstup se Blansku vydařil.Z prvních čtyř zápasů si připsalo čtyři výhry. Jenže pak nastala pauza a po ní problémy. „V ní se stalo to, že nám odjel Yuto Oshiro, náš japonský import, který byl důležitá součást týmu,“ poznamenal Kučera. Navíc se zranili Jaroslav Němec a Ondřej Šebela. „Společně s Yutem byli tři nejúspěšnější pálkaři mančaftu. Jejich absence zamávala s naší výkonností,“ dodal.

Oshiro před anabází v Blansku hrál tři roky druhou nejvyšší japonskou ligu. „Jeho defenzivní činnost byla vysoko nad zdejší úrovní. Pálkařsky na tom byl průměrně, ale v kombinaci se získáváním met, v čemž měl úspěšnost přes padesát procent, šlo o nadstandardního hráče,“ řekl Kučera.

S absencí tří podstatných hráčů přišly i první porážky. „Komplikace se znásobily po dvou těsných prohrách s Hlubokou o bod kvůli naší pálkařské nemohoucnosti,“ hlesl Kučera. O udržení extraligy museli Blanenští bojovat do posledního víkendu.

Úleva se dostavila po předposledním zápase nadstavby. V něm zdolali Jablonec jasně 11:1 a bylo hotovo. Blansko obsadilo v nadstavbě čtvrtou příčku. „Sezonu hodnotím podle základní části. Primární cíl bylo udržení. Před začátkem jsem říkal, že pokud se nám bude dařit, při určitě konstelaci můžeme bojovat o šestku. To se povedlo,“ pravil stratég.

Nyní si už v Blansku užívají volno a pomalu spřádají plány na další ročník mezi českou smetánkou. „Prvně musím zjistit, jak to bude s hráčským materiálem, protože někteří kluci mohou skončit, jiní mají třeba různé plány. Do podzimu dáme kádr do kupy a zvážíme, kolik potřebujeme posil,“ uvedl Kučera.

Jestli se na Strawberry Field, tedy stadionu Blanska, i v nadcházejícím ročníku objeví Japonec Oshiro, jasné není.„V téhle chvíli nedokážu říct. Bavili jsme se s ním a on se samozřejmě snaží o to, aby dostal smlouvu v Japonsku,“ uvedl Kučera.

Ten Japoncovu přítomnost ocenil zejména v defenzivní činnosti. „Největší síla našeho týmu tkví v obou našich nadhazovačích, kterými jsou Jakub Kostka a Štěpán Havlíček. V podstatě odtáhli celou sezonu. Navíc letos dobře fungovala obrana posílená o Yuta,“ podotkl.

Oshiro byl šestý baseballista z Asie za poslední tři roky, jenž oblékl dres Olympie Blansko.

A kde se vůbec berou hráči z Dálného východu na jihu Moravy? „Každý tým má zpracované cesty, kterými shání posily. Vždycky je to o kontaktech. Nějakou dobu jsem spolupracoval s japonským agentem, jenž nám doporučoval hráče,“ vysvětlil Kučera.

Existují také webové stránky, na kterých se hráči nabízejí sami. Největší problém s asijskými baseballisty spočívá v komunikaci. „Ne všichni mají základní znalosti angličtiny. S tím jsme se potýkali loni i letos,“ poukázal Kučera a doplnil: „Na druhou stranu je obdivuhodné, že jsou díky své poctivosti a pracovitosti schopní se angličtinu v podstatě za tři čtyři měsíce naučit tak, aby se dokázali dorozumět.“