Blanenští baseballisté o víkendu sehráli další dvojutkání v nadstavbě o extraligu. V pátek přivítali na domácím hřišti vedoucí tým této fáze soutěže SaBat Praha. Olympia s tímto soupeřem hraje vždy vyrovnanou partii a nejinak tomu bylo i v páteční podvečer. Napínavé utkání pod taktovkou výborně hrajících nadhazovačů dospělo až do tie-breaku. V něm byli šťastnější hosté a odvezli si do Prahy výhru 2:1

Baseball - nadstavba o extraligu: Olympia Blansko (v bílém) - SaBaT Praha (v černém) 1:2 - 31. července | Foto: Tomáš Srnský

Hosté se po dvou výhrách nad Technikou Brno usadili v čele tabulky nadstavbové části a přijeli do Blanska potvrdit dobrou formu. „Na utkání v Blansku se vždycky těšíme. I když třeba prohrajeme, tak je to vždycky nervák až do konce a jsou to velmi vyrovnané zápasy, což nakonec ukázal i dnešní zápas,“ přemítal pražský kouč Štěpán Hasal.