Běháte pořád za VSK Univerzitu Brno?

Ne, od začátku tohoto roku jsem již v Blansku. Založil jsem atletický klub Fénix Sport Blansko, pod jehož hlavičkou chodím na závody. Oddíl je pod Českým atletickým a triatlonovým svazem.

Jaký byl důvod?

Kdysi jsem začínal v Blansku, na ASK. Bylo to fajn, ale časem jsem zjistil, že si chci si dělat věci více po svém. Měl jsem ve svém okolí dost lidí, které jsem trénoval a chtěl jsem je dostat do jednoho oddílu. Trénuji všechny věkové kategorie od sedmiletých až po dospělé.

Cítíte se víc jako trenér nebo běžec?

Cítím se jako závodící trenér, pořád chci vyhrávat závody, ale zároveň chci své zkušenosti předávat po svém dál.

Co to je po svém?

Můj první trenér byl Milan Vrána, učitel na základní škole. Brával mne sebou na závody, což mne velmi motivovalo, zvlášť pokud závod vyhrál. Byl jedním z nejlepších místních běžců. Stejně bych to chtěl dělat i já, pozitivně motivovat, místo složitého vysvětlování, jak má, co kdo dělat, to raději ostatním ukážu prakticky a na mých závodech mohou vidět, že to, co řeknu, funguje.

Loni jste odběhnul jediný závod, půlmaraton v Ostravě? Jakto?

A ten jsem ještě nedokončil. Limitovali mě zdravotní komplikace, na obou patách mám ostruhy. Připravoval jsem Davida Klíče na juniorské Mistrovství ČR na dráze na 5000 m. Běhal jsem hodně v tretrách, na což nejsem zvyklý a dostal jsem do pat zánět. Bojoval jsem s tím prakticky celý rok. Ale David byl třetí v čase 15:12, což tady nikdo nezaběhne ani mezi dospělými.

A co letos, jste už v pohodě? Zase není kde závodit…

Štve mě to, v únoru jsme byli na soustředění na Kanárských ostrovech a všechno jsem směřoval k 11. dubnu, na mistrovství ČR v půlmaratonu. Cítil jsem se výborně a nic z toho.

Jak vidíte situaci okolo pandemie a závodů dál?

Velké běhy s hromadným startem začnou podle mne nejdřív na podzim. Na pražském maratonu je účast kolem deseti tisíc běžců, takže to asi jen tak nepovolí. Zatím je tento běh přesunutý na 11. října. Třeba Berlínský maraton, který měl být 11. záři, pro letošek zrušili úplně, tak nevím, co se bude dít tady.

Sportovec potřebuje zápasy, závody jako záchytný bod, na co se má připravit. Jak teď vlastně vypadá příprava vaše i vašich svěřenců?

Doufáme, že by se aspoň na dráze mohly soutěže rozběhnout začátkem června, takže tomu přizpůsobujeme přípravu. Nikdo ale přesně nic neví. Připravujeme se individuálně, skupinové tréninky jsou zrušené.

Jste víc doma?

Jasně, trávím více času v Blansku. Osobně se ale běžecky připravuji stejně, nechci vypadnout z rytmu, těžko se to pak dohání.

Poslední půlmaraton jste doběhl na pátém místě za 1:08:58?

To bylo loni, vracel jsem se po zdravotních komplikacích, takže myslím že to nebylo tak špatné. I když trochu mě štvalo, že medaile byla blízko, chybělo mi sedm vteřin. Nechtěl jsem to ale hrotit, abych si zase něco neudělal s patami.

Co mělo být vaše TOP na závodech v letošním roce?

Chtěl jsem uspět v Pardubicích na MČR v půlmaratonu a pak na pražském Volkswagen Maraton Praha, který je brán pro české běžce jako Mistrovství republiky na této distanci.

Uspět znamená?

Být do třetího místa v republice, jak na půlmaratonu, tak na dvojnásobné trati. Časově bych chtěl maraton dát pod dvě hodin dvacet minut.

Jaký je ideální věk pro maratonce?

Mně je třicet čtyři let, třeba takový Kenenisa Bekele, aniž bych se chtěl srovnávat (smích), byl loni ve svých 38 letech dvě vteřiny od světového rekordu, takže ještě je na všechno času dost.

Jak se stavíte k ultra maratonům a jiným extrémnějším běhům?

Vůbec mě to neláká, 50 – 60 kilometrů si ještě dokáži představit, ale třeba závody na dvacet čtyři hodin, to jde úplně mimo mě, takovým závodům nerozumím. Určitě by mě nebavilo celou noc běhat někde po horách s čelovkou, nevyspalý atd. A představa, že bych vytuhnul po dvanácti hodinách běhu a měl běžet dalších dvanáct. Brrr, to není nic pro mě.

Maraton se ale také běhá z velké části hlavou.

To ano, ale pokud vám tělo vypne v půlce, tak se trápíte hodinu, to se dá přežít. Nebo pokud vyhodnotím, že to fakt nejde, tak nemám problém odstoupit, abych se nezničil do dalšího závodu. Třeba na pražském půlmaratonu před dvěma lety jsem cítil, že to není ono, asi jsem nezvládl regeneraci po těžkém tréninku. Tak jsem závod stopnul. Pak se mi to ale vyplatilo, tři týdny na to jsem získal na stejné délce medaili z MČR v Pardubicích.

Co říkáte na různé výzvy ve stylu, vstaňte z gauče a do tří měsíců se zúčastněte půlmaratonu?

Tohle moc nechápu, běhání má být radost. Super je třeba běhání v lese, ale ne to hrotit po tak krátké době na závodech. Ale je to asi moderní, každý na nějakých větších závodech dostane účastnickou medaili, vyfotí se s ní na sociální sítě a je spokojený. Mám rád malé závody bez všech těch marketingových věcí okolo, kde si jdou lidé zaběhat kvůli radosti z běhu a ne, aby pak dostali tričko.

Živíte se jako kondiční trenér jiných sportovců. Jste spokojený?

Ano, jsem spokojený. Mám toho opravdu hodně, naštěstí je o mé služby zájem. Občas jsem rád, že už je víkend a mohu si odpočinout. Teď samozřejmě ne, pandemie utlumila i tenhle obor, takže pracuji například víc na tréninkových plánech, které zasílám klientům. Jinak tahle práce mi umožnila cestovat, podíval jsem se do zemí, kam bych se normálně asi nepodíval.

FK Blansko Vás nepoptávalo?

Ne, nic takového. Připravuji individuálně některé fotbalisty z jiných klubů. Občas zahlédnu, jak se nějací fotbalisté připravují a musím říct, že jsou tam po stránce kondiční stránce z mého pohledu velké rezervy.

Okresní běžecká liga v Blansku, zúčastňujete se jí?

Závody absolvují někteří moji svěřenci, zejména v mládežnické kategorii, tak si občas zaběhnu také, nevadí mi to a mám to rád.

