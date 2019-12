„Svými výkony se naši jednoznačně zařadili mezi českou plaveckou špičku. Zdá se, že kvalita přípravy blanenských plavců, kterou má na starosti trenér Miroslav Špaček, stále stoupá,“ zdůraznila oddílová trenérka Věra Vencelová.

Výčet jejich úspěchů je obsáhlý. V první desítce výsledkové listiny mladších juniorů se objevil výkon Štěpána Pokorného na čtyřstovce polohově (deváté místo). Starší juniorka Kateřina Demová doplavala těsně pod stupni vítězů na nejdelší bazénové trati patnáctistovce kraul.

Doslova skvělé výkony předvedl nově objevený talent Radim Švarc. Teprve nedávno zaplavané osobní rekordy na motýlkových a kraulových sprintech opět velmi výrazně vylepšil a ve své kategorii staršího dorostu se zařadil do první desítky nejlepších českých juniorských plavců.

Od medailí ho dělila skutečnost, že letos závodil v kategorii s plavci o rok staršími. Šestý doplaval na padesátce kraul, sedmý na dvojnásobné trati. Na stovce motýlek se zařadil na osmou příčku. Na poloviční trati byl závod velmi vyrovnaný a bronzová medaile mu unikla o pro diváka nepostřehnutelnou jednu setinu vteřiny.

Od stříbra ho pak dělily pouhé tři setiny vteřiny. Vynikající výkon na této trati se zapsal do statistik českého plavání bez rozdílu věku na osmé místo. Že maže časové i bodové rekordy blanenského oddílu je nasnadě.

Největší úspěchy ve své kategorii mladšího dorostu přivezl z nejvyšší české soutěže Milan Kučera. Zaplavané osobní rekordy proměnil ve tři medaile. Juniorským mistrem ČR se stal v disciplíně padesát metrů motýlek. Na dvojnásobné trati bral bronz. Titul vicemistra přidal ještě na padesátce kraul.

„Nejen pro hrstku blanenských diváků bylo velkým překvapením, když v hlavním finále open - bez rozdílu věku - startovali v disciplíně padesát metrů motýlek dva plavci v barvách ASK Blansko. A to je ještě třeba dodat, že z deseti finalistů, kteří se postavili na start motýlového sprintu, byli nejmladší. Radim Švarc doplaval za českými reprezentanty šestý a Milan Kučera osmý. Oba dva mají reálnou šanci pokusit se zařadit v příštím roce do českého reprezentačního družstva,“ chválila Vencelová.

Vedle individuálních úspěchů pak blanenská sestava přivezla i výborné umístění ve štafetách mužů, na kterém se podílelo všech pět blanenských borců. Na šestém místě dohmátla štafeta na čtyřikrát padesát metrů kraul a devátá doplavala polohová štafeta.