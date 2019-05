Pardubice, Hodonín - Druhé kolo má za sebou Český pohár v plavání Arena Cup 2019. O víkendu proběhla v pardubickém aquacentru třídenní Velká cena Pardubic na dlouhém bazénu. Na závodech se představila kompletní česká plavecká špička včetně nejlepších českých plavců Simony Kubové a Jana Micky. Mítink ozdobila světová rekordmanka a olympijská vítězka Mireia Belmonte ze Španělska a hvězdy maďarského plavání Zsuzsanna Jakabos, Gábor Balog, Krizstian Takacs a Szebasztian Szabó.

Blanenské plavání zastupovali junioři Milan Musil, Radim Švarc, Štěpán Pokorný, Milan Kučera, Kateřina Demová, Klára Koňaříková a za dospělé Michal Vencel. Jejich cíle pod vedením Miroslava Špačka byly jasné. Milan Kučera se pokoušel pokořit limit na padesát metrů motýlek pro zařazení do juniorské reprezentace a ostatní měli za úkol zaplavat co nekvalitnější časy pro účast na domácím šampionátu, který se uskuteční na konci června v Českých Budějovicích. „Reprezentační limit pro tentokrát odolal, ale ještě není vše ztraceno. K jeho splnění bude mít nejlepší blanenský dorostenec ještě dvě možnosti, a to za čtrnáct dnů v Praze-Podolí, ale především na letním otevřeném mistrovství republiky v Českých Budějovicích, kde v uvozovkách postačí získat mistrovský titul v této disciplíně. Na mezinárodním juniorském mítinku v polské Osvětimi před čtrnácti dny totiž zaplaval čas, který spolu s juniorským titulem mistra republiky bude pro zařazení do české reprezentace dostačující,“ komentovala trenérka Věra Vencelová.