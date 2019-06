Nejlépe si vedl Lukáš Opatřil. V kategorii kulturistika starší dorost do 65 kg skončil na Moravě čtvrtý. Na mistrovství republiky startoval ve svojí vypsané kategorii mladší dorost a vybojoval třetí místo. V dorostu v kategorii physique do 168 cm startoval Bohumil Klimeš. Na Moravě skončil čtvrtý a na republice pátý.

V juniorských kategoriích měl ASK tři zástupce. V kulturistice do 70 kg se Dominik Kvíčala na Moravě probojoval do finále, kde skončil na šestém místě. Na republice ve velké konkurenci do finále nepostoupil. Dominik Sekanina soutěžil v kategorii physique junior nad 178 cm. Na Moravě skočil na čtvrtém místě, na republice na šestém. Na populárním Extrifit cupu byl pátý. „Máme i jednu reprezentantku. V bikiny fitness junior nad 168 centimetrů skončila Irena Kozelková na Moravě desátá, bohužel na mistrovství republiky nepokračovala,“ upozornil trenér blanenských judistů Marek Pokorný.

V mužských kategoriích reprezentují ASK Blansko Jiří Minařík a Tomáš Vondál. Minařík skončil na mistrovství Moravy v kategorii nad 90 kg na pátém místě. V kategorii do 90 kg obsadil Vondál na Moravě sedmé místo v dobře obsazené kategorii. Na republice rovněž nepostoupil do finále, avšak na RCO fitness cupu obsadil třetí místo.

V kategorii Masters soutěží Vladimír Kopecký. V kategorii 50-59 let a obsadil na mistrovství republiky výborné páté místo.