Severočeši měli ze dvanácti zápasů dvě výhry, domácí ještě o jednu méně. Měl to být duel o zvednutí sebevědomí a udržení alespoň teoretické naděje na nejlepší šestku.

Olympia má velké zápasové vytížení, hraje čtyři utkání v týdnu, kromě pravidelných trojutkání ještě dohání úterními dohrávkami neodehrané duely s Arrows Ostrava. „Nemyslím si, že by nás to nějak negativně ovlivnilo. Letos nemáme problémy se šíří kádru, takže v počtu zápasů to není. A staré pořekadlo říká, že nejlepší trénink je zápas,“ neviděl problém v množství utkání domácí trenér Ivo Kučera.

Za hosty se na kopci nejprve představil Radek Burian. Pálkaře Jablonce měl držet na uzdě domácí startující nadhazovač Štěpán Havlíček. Úvod se však příliš nevyvedl a chybující domácí dovolili Blesku hned v první směně tři doběhy. Olympia následně zabrala a ve druhé směně srovnala skóre. Naděje domácích zhasly ve čtvrtém dějství. V něm si jablonečtí baseballisté vytvořili velký tlak a i po domácích chybách šestkrát skórovali.

Z tohoto tvrdého direktu se již Blansko nevzpamatovalo. Na kopci vystřídal domácího Havlíčka Blažek, přesto dokázal Jablonec přidat další dva body a utkání se tak již v podstatě jen dohrávalo. „Do série jsme šli s tím, že Blansko je hratelný soupeř, a to se potvrdilo. Řekli jsme si, že proti Olympii půjdeme v sérii za vítězstvím a naštěstí se to podařilo,“ radoval se hostující nadhazovač Burian.

Poslední čtyři směny se nedělo nic zajímavého, Blesk zápas kontroloval a domácí neměli sílu na zvrat. Utkání skončilo 5:12. „Zápas jen dokreslil to, v jaké situaci se Olympia nachází. Utkání si prohráváme vlastními chybami, je to nekoncentrovaností hráčů na danou situaci. Snažíme se nějaké situace zautomatizovat a stejně si pak hráči udělají na hřišti svoje,“ zhodnotil utkání domácí lodivod.

Hned v sobotu se představili stejní soupeři podruhé. Utkání bylo o něco dramatičtější, domácí naděje držel startující nadhazovač Kostka. Až do sedmé směny byl stav zápasu vyrovnaný, pak však hosté přidali v posledních dvou směnách po bodu a radovali se podruhé, tentokrát z vítězství 5:3.

Závěrečné třetí utkání série v Jablonci bylo v neděli zrušeno pro déšť.

Olympia je po třinácti utkáních na posledním místě tabulky a míří do baráže. „Uvidíme, jak bude probíhat. Systém je zatím nastavený tak, že týmy na sedmém až desátém místě mají hrát baráž se čtyřmi celky z první ligy. Do příštího ročníku extraligy však z baráže postoupí pravděpodobně pouze dva týmy. Pak také záleží, kdy začne první liga a kolik týmů nakonec do baráže z této soutěže postoupí,“ přemýšlel nad systémem Kučera.

Další soupeř blanenských baseballistů bude v úterý od sedmi hodin večer doma opět vedoucí Ostrava a tento pátek třetí tým extraligové tabulky Eagles Praha.

TOMÁŠ SRNSKÝ