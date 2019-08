Ženy obsadily v Oblastním přeboru I. historicky nejlepší umístění v podobě páté příčky. V nadregionální lize U15 patří Blansko ke špičce pravidelně a stejně tomu bylo letos. Děvčata vybojovala druhé místo za Žabinami Brno B.

Výrazné zvýšení zaznamenaly počty malých basketbalistky v kategoriích minižákyň. „Škoda, že z kapacitních důvodů neproběhly nábory podle našich představ a nepovedlo se počty děvčat ještě navýšit. Přesto je pravidelně na tréninku současně ve třech výkonnostních skupinách kolem třiceti hráček. Díky perfektní práci hlavního trenéra Slávka Streita a trenérek dětí se daří přípravu nejmladších děvčat zvládat,“ zdůraznil předseda klubu Milan Ševčík.

Do pravidelných soutěží minižákyň se zapojily týmy U11+U12 a U10. Jejich zápasy byly ukázkou sportovního nadšení většiny začínajících hráček. BK Blansko se snažil na oplátku jejich basketbalovou aktivitu zpříjemnit doplňkovými činnostmi, které byly na pořadu především v rámci týdenních soustředění před sezonou a také v jarních prázdninách.



V tomto měsíci zahájí všechny týmy BK Blansko přípravu na novou sezonu. Začne zaměřením na zvyšování fyzické kondice. Součástí tohoto období je tradiční pětidenní soustředění v Hustopečích. Po návratu se hráčky už hlavně budou zdokonalovat v basketbalových dovednostech.



V uplynulé sezoně blanenská družstva odehrála téměř sto utkání a letošní ročník bude ještě nabitější. Kvalitnější bude soutěž žen, kde bude hrát deset týmů. Zajímavou úroveň mívá nadregionální liga U15 a na atraktivnosti získají i soutěže mladších a starších minižákyň U11 a U12, v nichž se v novém formátu turnajů někdy děvčata utkají i s družstvy kluků. Do soutěží ČBF se od listopadu zapojí také nejmladší děvčata při turnajích kategorie U10. Zde se mohou uplatnit hráčky, které s basketbalovou přípravou teprve začínají. Celkem budou v kategoriích žákyň startovat v sezoně 2019/2020 čtyři týmy (U15, U12, U11 a U10).



BK Blansko do svých řad přivítá nové zájemkyně o basketbal, zejména z ročníků 2010, 2011 a 2012. Tréninky probíhají ve sportovní hale Údolní dvakrát a třikrát týdně od 15.00 do 16.30 hodin. Bližší informace a výsledky jsou na: www.bkblansko.