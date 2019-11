Boskovice – Jakým směrem se upíná proměna týmu, se Plzeň dozví v utkání osmého kola Superligy malého fotbalu, v němž se představí na hřišti vicemistrovského Blanenska. Zápas v areálu Červená zahrada v Boskovicích začíná v pondělí v půl osmé večer.

V minulém ročníku nastřílelo Blanensko (v bílém Jan Koudelka) na domácím hřišti Plzni šestnáct branek. | Foto: Petr Nečas

Plzeň si v minulém kole připsala první tříbodovou výhru, když zdolala Most 5:1. „Most přijel s vidinou, že nemůže prohrát. Bylo to vidět na jeho komentáři na stránkách Superligy, pokračovalo to před zápasem, jeho přípravou… Hosté si mysleli, že to bude pro ně snadný zápas. Poctivě jsme se připravili, nechtěli jsme nic nechat náhodě a od začátku jsme hráli zodpovědně i plnili domluvenou taktiku. Od prvních minut jsem pak věděl, že vyhrajeme,“ uvedl vedoucí plzeňského výběru Stanislav Kocour.