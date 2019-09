Boskovice – Porážku v Brně napravili hráči Blanenska v Superlize malého fotbalu. Ale byla to fuška. Na domácím hřišti v Boskovicích nakonec přestříleli Jihlavu 8:6.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Nečas

Zápas začal oboustranně opatrně a gólové hody nabídl divákům až po přestávce. „Ze začátku to bylo jakési vzájemné oťukávání. Ale jak padl první gól, tak se zápas otevřel a hrálo se nahoru – dolů. I v prvním poločase měly týmy šance, ale zahazovaly je. Padat to tam začalo až ve druhém poločase, naštěstí víc do jihlavské sítě,“ radoval se z vítězství trenér Petr Dolníček. Ten měl k dispozici jen jednoho muže na střídaní, ale hráči vydrželi v tempu až do závěrečného hvizdu.