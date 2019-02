Boskovice – Až nečekaně snadno si Blanensko v šestém kole DRFG Superligy malého fotbalu poradilo na svém hřišti v Boskovicích s Jihlavou. Jihomoravané zvítězili 12:4 a v tabulce před podzimní derniérou poskočili na pátou pozici právě před jejich čtvrtečního soupeře.

Blanensko ve žlutém. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

Blanensko vedlo už po pěti minutách o tři branky. Dvakrát se prosadil opět už vedoucí muž tabulky kanonýrů Ondřej Paděra, jehož doplnil další český reprezentant Zdeněk Traxl. „Přestože nám chyběli tři hráči, řekli jsme si, že prostě vyhrajeme a povedlo se. Zápas nám sedl, hlavně jsme do něj dobře vletěli. Dali jsme rychlé tři góly," pochvaloval si blanenský útočník Jan Minx.

Zato Jihlavě se nedařilo nic, na co její hráči sáhli. Přitom jí nechyběli čeští reprezentanti Robin Demeter, Radim Šuta nebo Daniel Kavka. „Prostě nám to vůbec nevyšlo. Přijeli jsme pozdě, byli jsme unavení a dostali jsme na začátku dva góly. Řekl bych, že to nešlo asi nikomu od nás, celkově špatný týmový výkon," popsal jihlavský kapitán Adam Průcha.

V jedenácté minutě přitom ještě snížil Tomáš Poul. „Prakticky jsme mohli po deseti minutách hned rozhodnout, ale další šance jsme nedali, mohlo to být 6:0. Pak dala Jihlava na 3:1 a takhle to šlo dál," podotkl český reprezentant do 21 let Minx. Za domácí se prosadil jeho parťák z národního týmu lvíčat Adam Širůček, na druhé straně zase snižoval Daniel Kavka.

Jenže do přestávky se podruhé prosadil Traxl a domácí vedení zvýšil Lukáš Martinek. „Jak jsme dostali v prvních dvou minutách dva góly, bylo skoro po zápase. Něco jsme nedali, ale neřekl bych, že jsme utkání podcenili," pravil jihlavský kapitán, jehož celek předtím jako první porazil vedoucí Prahu 8:4.

Krátce po přestávce odskočilo Blanensko na pětigólový rozdíl zásluhou Jana Koudelky. Jihlava se ještě zmohla na odpověď zásluhou Miroslava Brabce, ale následovala domácí čtyřgólová desetiminutovka. Trefili se Minx i podruhé Koudelka, další dva zásahy pak poslaly Paděru do čela tabulky kanonýrů. Po šesti utkáních má deset tref. „Druhý poločas jsme se to snažili hlídat a co šance, z toho padl gól," uvedl Minx.

Celek z Vysočiny po takové smršti už nemohl s utkáním cokoli udělat. „Snažili jsme se, ale prostě to fakt nešlo. Vždycky když jsme šli do nějakého tlaku, měli jsme třeba desetiminutovku, tak jsme dostali gól nebo dva, většinou z brejku. Jak domácí vstřelili rychlé góly na začátku, už zalezli, což jim vyhovuje. Takhle nás porazí každý, když zaleze a dostaneme první góly. Nám nevyšlo vůbec nic," zopakoval Průcha.

Hosté už v závěru dohrávali bez vyloučeného Daniela Kavky. Poslední branku obdrželi z kopačky Minxe, na závěr pouze snížil Průcha. Blanensko se tak s téměř dvěma stovkami diváků na podzim rozloučilo vysokým vítězstvím. „Diváky moc nesleduji, ale i když už jsem jich tam zažil víc, v tom počasí jich přišlo celkem dost," podotkl Minx.

Domácí ukázali, jakou kvalitou především směrem dopředu disponují a napravili prohru 3:4 po pokutových kopech z Brna. „Nějaké zápasy prohrajeme jen tak, proti Brnu jsme měli vyhrát. Posledních pět minut jsme hráli přesilovku a nedali šance. Teď nám to sedlo," dodal blanenský útočník.

Jihomoravané uzavřou podzim v sobotu dopoledne v Olomouci, Jihlava v pondělí přivítá Pardubice. „To utkání nechceme podcenit. Myslím si, že budeme v hodně podobné sestavě a kluci z Prachárny přejedou Pardubice sami," pošťouchl Průcha spoluhráče.

Blanensko – Jihlava 12:4 (6:2)

Branky: 1., 3., 50. a 52. Paděra, 5. a 24. Traxl, 34. a 45. Koudelka, 43. a 58. Minx, 17. Širůček, 28. Martinek – 11. Poul, 19. Dan. Kavka, 37. Brabec, 60. Průcha

Rozhodčí: Reschovský – Stria

ŽK: Čech, Širůček – Demeter

ČK: 49. Dan. Kavka (Jihlava)

Diváci: 180

Blanensko: Michal Čech – Robin Muller, Ondřej Paděra, Antonín Preč, Jakub Sedlák, Roman Zeman, Zdeněk Traxl, Jan Koudelka, Lukáš Martinek, Adam Širůček, Jan Minx

Jihlava: Lukáš Kučírek – Daniel Kavka, Robin Demeter, Radim Šuta, Zdeněk Kučera, Adam Průcha, Tomáš Poul, Miloslav Brabec, Roman Vyskočil, Ondřej Lapeš