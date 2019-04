Brno oba dva jarní duely zvládlo, Blanensko vstoupilo do druhé poloviny celostátní soutěže později a zatím si připsalo pouze tři body za domácí triumf 3:0 nad Příbramí, která přitom nestřídala. „Utkání bylo velice těžké. Když Příbram dojela v šesti lidech, mysleli jsme si, že je uběháme dřív. Příbramští kluci na tom ale byli velice dobře fyzicky, takže nám dlouho vzdorovali,“ ocenil soupeře blanenský kouč Petr Dolníček.

S pondělním zápasem k dobru ztrácí druhé Blanensko na první Brno čtyři body. „Nervozitu cítím v každém zápase. Před utkání s Příbramí jsme si řekli, že necháme na hřišti, co umíme, a na konci sezony se uvidí, na co to bude stačit,“ řekl zdrženlivě Dolníček.

Hanáci začali jaro vysokým přídělem 2:14 v Jihlavě. Přijeli pouze s náhradním gólmanem. „Zklamání bylo velké, nejen pro mne, ale znatelné bylo i na hráčích při odjezdu. Tři hráči nám odřekli a omluvili se v den zápasu. Kluci, kteří nastoupili, však prokázali obrovskou vůli a odhodlání. Do 27. minuty jsme byli Jihlavě soupeřem. Bohužel dva góly na konci prvního poločasu nám sebraly veškerou energii a šanci na kvalitní výsledek. Rozhodli jsme se, že nebudeme stav 2:5 jen bránit. Snažili jsme se ještě nějakou branku přidat, bohužel síly odešly příliš brzy, a Jihlava tak hrála do velmi otevřené obrany,“ vracel se k duelu olomoucký trenér Radek Sklenář.

Blanensku proti Příbrami citelně scházeli mistr světa i Evropy Jan Koudelka a další český reprezentant David Krška, nejlepší nahrávač soutěže. „Samozřejmě že Honza a David hodně v utkání chybí. Jsou to rozdíloví hráči. S oběma pro jaro počítáme. Teď do Olomouce pojede jenom David, ale věřím, že se Honza co nejdřív připojí k týmu,“ doufal blanenský stratég.

Proti posledním devátým Hanákům budou jeho svěřenci favorité. „Olomouc má dobré mužstvo, záleží, jak se sejde. Věřím, že to bude pěkně utkání, pro nás s dobrým koncem,“ přál si Dolníček.

Na blanenské hvězdy se připravuje také domácí celek. „Hrozba je jasná. Trojice Paděra, Koudelka, Krška jsou rozdíloví hráči. Jestli Koudy nedojede, stejně se nebudeme ohlížet na Blanensko, ale soustředit se na sebe a na to, abychom odehráli kvalitní utkání a dali do něho kromě fotbalovosti i srdíčko,“ vyhlížel olomoucký kapitán Jan Tögel.

Podzimní vzájemný duel vyhrálo Blanensko 5:3. „Blanensko disponuje kvalitním kádrem. Svými výkony a výsledky dokazuje, že hraje o titul. Určitě jim to chceme znepříjemnit,“ prohlásil Sklenář.

Hanáci hlavně doma chtějí napravit nepovedený vstup do jara. „Doufáme, že zápas s Blanenskem bude vypadat úplně jinak, sestava se trošku změní, nějaký nováček se tam objeví. Ale jak sem už jednou říkal, hrát bude jen ten, kdo bude ochotný jezdit i ven, a ukáže tak srdce a že mu olomoucký malý fotbal není lhostejný,“ nabádal Tögel. „Do karet nám nehraje ani to, že olomoucký malý fotbal se hraje ve čtyřech hráčích s brankářem, což je skoro jiný sport, je to specifické,“ dodal hanácký útočník.