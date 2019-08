Domácí přitom brzy prohrávali po brance Františka Beleje z jedenácté minuty. „Úplně pohodové utkání to nebylo. Zase jsme do něj vstoupili vlažně, jak je naše tradice poslední rok. Úvodních deset patnáct minut jsme k tomu přistoupili jak profesoři, staří páni, kteří si jdou udělat žízeň. Přizpůsobili jsme se tempu Příbrami, která přijela v šesti lidech s brankářem. Až od patnácté minuty jsme si uvědomili, že takhle se fotbal hrát nedá, takže jsme začali trošku rotovat, běhat a najednou to šlo, napadaly góly a otočili jsme stav na 3:1,“ popsal začátek duelu blanenský kapitán Ondřej Paděra.

Na obratu se podílel dvěma brankami, další přidal Jan Minx. Ještě do přestávky však snížil Ondřej Bělohlávek. „Dal krásnou brankou ze standardky, mimo jiné Příbram dala takhle všechny góly. Ve druhé půlce jsme odskočili na 4:2, jenže místo toho, abychom si to ulehčili, zase přišla standardka na 4:3. Rozhodující bylo, že jsme dali za chvilku na 5:3, pak nám to tam napadalo. Konečný výsledek vypadá jednoznačně, ale všechna čest před Příbramí, jak to tady odehrála, stejně jako na jaře, kdy přijela v pěti lidech,“ ocenil soupeře český reprezentant Paděra.

Na jeho čtvrtý gól Blanenska ještě zareagoval Belej ve 43. minutě, hned za minutu ovšem zvýšil na 5:3 Zdeněk Fladr, což se ukázalo jako zlomové. „O vysoké prohře rozhodlo, když jsme snížili na 4:3 a ihned z dalšího útoku soupeř zvýšil vedení na 5:3. Poté nám odešly síly, přece jenom jsme měli jen jednoho hráče na střídání. Myslím si, že kdybychom tam jeli ve větším počtu hráčů, Blanensko víc potrápíme,“ mrzelo hostujícího Bělohlávka.

Příbram se aspoň blýskla třemi brankami ze standardních situací. „Nacvičené je bohužel nemáme, vždy se scházíme jen na zápas a v jiné sestavě, takže pro to není prostor. Myslím, že góly vyplynuly ze hry, kdy soupeř skvěle bránil a nám se povedly tři standardní situace,“ popsal příbramský hráč.

Obhájce stříbra z Blanenska ukázal, že má velkou sílu i bez dvojice českých reprezentantů Jana Koudelky a Davida Kršky, které do Superligy malého fotbalu patrně nepustí profesionální klubové povinnosti. „Před rokem jsme si jasně řekli, že ve čtvrté sezoně chceme udělat konečně bednu, když nám tři roky předtím utíkala. Teď nám vedení žádný cíl nedalo, shodli jsme se, že zareagujeme až v průběhu sezony. Pravděpodobně s námi nebudou chodit dva důležití hráči David Krška a Honza Koudelka, takže situace bude jiná, ale myslím si, že kádr se udržel pořád kvalitní. Nejsme postavení před konkrétní cíl, jaký musíme uhrát, samozřejmě však každý fotbalista chce hrát o nejvyšší příčky. Kádr i bez těchto dvou výborných fotbalistů máme takový, abychom hráli do třetího fleku,“ prohlásil Paděra.

Na nejlepším kanonýrovi všech čtyř uplynulých superligových ročníků nyní bude stát ještě větší díl zodpovědnosti. Proti Příbrami ukázal, že ji unese, vždyť k šesti gólům přidal jednu asistenci. „David Krška i Honza Koudelka by chyběly každému týmu, jejich asistence a brankové příspěvky nám budou scházet, ale nevidím to tak, že bude všechno na mně. Sice jsem dal šest gólů, jenže zase mi je musel někdo připravit. Hráči, kteří se postaví vedle mě, mají obrovskou kvalitu, nebojím se o nás. I když to zní blbě, protože jsme dal šest gólů, mohl je dát kdokoli. Kluci mi to chystali fantasticky, takže nemám až takový strach,“ povídal blanenský kapitán.

Příbram povedeným koncem jara v minulém ročníku vystoupala na sedmou pozici a vzrůstající trend hodlá udržet. „Závěr sezony nám vyšel skvěle, jen škoda, že takto nám nevychází celý ročník. Plány na letošní sezonu jsou hrát dobrý fotbal a zkusit se probojovat do předních míst tabulky,“ sdělil Bělohlávek.

Blanensko – Příbram 10:3 (3:2)

Branky a nahrávky: 14. Minx, 19. Paděra (Žák), 22. Paděra (Fladr), 31. Paděra (Minx), 43. Fladr (Sedlák), 48. Paděra (Žák), 50. Paděra (Studený), 53. Paděra (Hloch), 54. Sedlák (Fladr), 56. Fladr (Paděra) – 11. Belej (Čížek), 25. Bělohlávek (Malý), 42. Belej (Čížek). Rozhodčí: Virčík – Stria. ŽK: Fladr (Blanensko). Diváci: 170.

Blanensko: Jakub Klimeš – Jakub Sedlák, Pavel Hloch, Jan Havlíček, Jan Minx, Zdeněk Fladr, Ondřej Paděra, Petr Matoušek, Filip Studený, Filip Žák.

Příbram: Hynek Holan – David Malý, Martin Štochl, František Belej, Ondřej Bělohlávek, Josef Čížek, František Chytka.