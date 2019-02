Boskovice – Především fotbalisté se prosadili v anketě Sportovec okresu Blansko za rok 2018, kterou pořádá okresní sdružení České unie sportu se svými partnery. Vyhlášení výsledků v Zámeckém skleníku v Boskovicích bylo slavnostní. Přítomní zástupci některých měst v regionu předali ceny i vyhodnoceným talentům, mládežnickým i seniorským družstvům, trenérům a sympaťáku okresních sportovišť.

Fotbalista, futsalista a hráč malého fotbalu Ondřej Paděra (vpravo) se opět vešel do desítky nejlepších sportovců Blanenska za uplynulý rok. | Foto: Igor Zehl

Sportovec okresu Blanska roku 2018 - výsledky ankety

KOLEKTIV – MLÁDEŽNICKÝ TÝM

Štafeta oddílu atletiky ASK Blansko - atletika

Běhá ve složení: Dominika Bezdíčková – kapitánka, Veronika Jakusidisová, Kateřina Šebková, Natálie Poláčková. Na mistrovství České republiky byla nejlepší ze štafet mladších žákyň.

Družstvo kolové U-23, sálová cyklistika Svitávka

Tým tvoří Jiří Hrdlička mladší a Roman Staněk. Jsou mistry ČR kategorie U-23, na ME U-23 skončili na 3. místě. Postoupili do extraligy mužů.

Sokol Letovice - minivolejbal

Ve složení Tobiáš Řehoř, Jakub Bušek, Martin Šterc a Jan Strýček vyhráli všechna utkání krajské soutěži i závěrečné krajské finále. První místo v kraji znamenalo postup. Stali se i vítězi celostátního kola.



KOLEKTIV - SENIORSKÝ TÝM

FK Blansko – fotbal, muži

V podzimní části Moravskoslezské divize D vyhráli všech 15 utkání.

FC Boskovice - fotbal, muži A

Po podzimní části vedou krajský přebor s náskokem tří bodů před Mutenicemi.



SPORTOVNÍ TALENT

Natalie Součková - kuželky KK Blansko

Ročník 2001, jako dorostenka od této sezony nastupuje pravidelně za družstvo žen, hrající 2. ligu.

Veronika Jakusidisová – atletika, ASK Blansko

Ročník 2005, členka Atletického klubu ASK Blansko. Reprezentuje ČR v kategorii žáků. Je vícemistryní republiky v běhu na 300 m na dráze.

Pavla Štoudková – atletika, ASK Blansko

Ročník 2003, ve své kategorii je držitelkou tří národních rekordů v bězích na 800m a 1 500m v hale a na 800 m na dráze. Je mistryní České republiky v na 800 m v hale i na dráze a vpřespolním běhu.

Klára Stloukalová - basketbal

Ročník 2002, reprezentanka ČR U16, zúčastnila mistrovství Evropy této kategorie v litevském Kaunasu a se svými spoluhráčkami získala stříbrnou medaili.

Matěj Kalina – cyklistika, CK Letovice

Ročník 2012, z mistrovkých 11 závodů své kategorie stál desetkrát na stupeň vítězů. V poháru „Drahanské vrchoviny“ kategorie MTB, obsadil druhé místo.

Adéla Zavřelová – triatlon, Elite sport Boskovice

Ročník,2007. Je mistryní ČR v triatlonu i v duatlonu. Zvítězila v serii 2XU triatlonu Austrálie 2018 a skončila druhá v IM triatlonu v Malajsii.

Monika Sedláková – basketbal BK Blansko

Ročník 2004, je hráčkou týmu kategorie U-15, který stabilně patří k absolutní špičce Nadnárodní ligy.

Kateřina Štefanová – rychlobruslení, ASK Blansko

Ročník 2004, je celkovou vítězkou série závodů juniorek „Brněnský komár“, na závodech „Masaryk RUN“ na 1 500 m skončila pátá v juniorské kategorii. V „Blanenské desítce“ v kategorii žen dojela v závodě na 5 km na pátém místě.

Matěje Semeniuka - rychlobruslení, ASK Blanko

Ročník 2003, je celkovým vítězem série závodů juniorů „Brněnský komár“ . Ve stejné kategorii v závodě na 1 500m, zvítězil i na „Blanenské desítce.“ Na závodech „Masaryk RUN“ na 1 500m skončil druhý v juniorské kategorii. Aktuálně je republikovém žebříčku juniorů pátý.

Vratistava Zdrubecká – agility, SPV Radost

Ročník 2002, byla členkou reprezentačního družstva juniorů, které na European Open Junior v Nizozemsku zvítězilo v kategorii junioři Large.



SPORTOVNÍ AKCE ROKU

Blanenská desítka – pořadatel Team agency s.r.o.

5. ročník. Je největší sportovní akcí v regionu., letos startovala přes 1100 účastníků .

Boskovické běhy – pořadatel Sportuj s námi

Cílem je nabídnout spoluobčanům sportovní a kulturní vyžití a nový způsob trávení volného času. Každoročně se účastní kolem 3 000 návštěvníků.

Čokoládová tretra Blansko, pořadatel AK ASK Blansko

Čokoládová tretra se pravidelně koná v Ostravě v předvečer atletického mítinku Zlatá tretra Ostrava. Oblastní kolo v Blansku proběhlo poprvé za účasti 600 dětí.



TRENÉR ROKU

Jiří Ošlejšek – atletika

Věra Břinková- rychlobruslení

Barbora Holánová - gymnastika



OSOBNOST V OBLASTI SPORTU

Milan Hrubý – vytrvalostní běh

V loňském roce oslavil 80. výročí narozeniny a stále se věnuje aktivnímu sportování. Vyhrál „Veterán kros“ v Rudici a půlmaratony veteránů v Kolíně a v Blansku.

Jana Matušková - fotbal

Jejím prvním klubem byl Spartak ČKD Blansko. Hrála za reprezentaci tehdejší České socialistické republiky, s aktivním fotbalem skončila až v roce 2016 ve 63 letech.



SYMPAŤÁK ROKU

Václav Kolář – biketrial, ÚAMK Biketrial Blansko

Získal jubilejní desátý titul mistra světa v nejprestižnější kategorii Elite.Ve stejné kategorii se stal mistrem ČR i Evropy.



SPORTOVCI JEDNOTLIVCI

Ondřej Paděra – fotbal

Je členem družstva ČR v malé kopané které získalo titul mistra světa a druhé místo na mistrovství Evropy. Je kapitán a nejlepším střelec týmu Blanensko, hrajícího nejvyšší soutěž v ČR. Velký fotbal hraje za FK Blansko, se kterým má nakročeno do Moravskoslezské ligy.

Jan Koudelka - fotbal

Je členem reprezentačního družstva ČR v malé kopané, se kterým získal titul mistra světa a druhé místo na mistrovství Evropy. Patří k oporám týmů Blanensko, hrajícího nejvyšší soutěž v ČR. Ve velkém fotbale hraje za druholigový 1. SK Prostějov.

Petr Mareček – vzpírání, TJ SOUZ Boskovice

Mistr ČR v kategorii mužů, šestkrát překonal národní rekord, čtyřikrát měl nejlepší výsledek podle v přepočtu na body bez rozdílu věku a váhy.

Miloslav Bayer – triatlon, Konrad Tools Team

Narodil se v roce 1947. Stále má vysokou sportovní výkonnost. Ve své kategorii vyhrál několik závodů. Mj. „Krušnoman“ ve Slovinsku, což bylo mezinárodním mistrovství ČR v dlouhém trialonu. Je mistrem ČR v dlouhém duatlonu a vítězem českého poháru.

Pavel Kučera – kulturistika, ASK Blansko

Na závodech v Praze obsadil 2. místo v mrtvém tahu. V kategorii Strongman získal jednu zlatou, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili.

Matěj Tužil – basketbal, BBK Blansko

V současnosti hraje za druholigový SQAM BŠM Brno a zároveň hostuje v mateřském BBK Blansko.

Filip Pavlon - triatlon

V Sankt Pőltnu obsadil v dlouhém triatlonu ve své kategorii 22. místo ze 202 účastníků. Na Palava Race skončil devátý, na Chalenge Prague byl šestnáctý a na Pilman Triatlonu obsadil 7. místo z 251 startujících.