Blanensko spolu s Brnem uchvátilo v loňské sezoně celostátní soutěž, když si připsalo jedinou prohru v normální hrací době, a to 2:4 s Prahou. „Samozřejmě po loňském úspěchu i letos chceme bojovat o nejvyšší příčky. Rádi bychom opět skončili co nejvýš na bedně,“ přál si před startem blanenský trenér Petr Dolníček.

V novém ročníku očekává ještě zajímavější podívanou, ovšem jeho výběru už patrně nepomůže tvůrce hry David Krška, který podepsal profesionální smlouvu se Zbrojovkou Brno. „Myslím si, že nadcházející ročník bude vyrovnanější než ten uplynulý. Doufám, že zápasy budou vyrovnané a pro diváky zajímavé,“ pronesl kouč.

Také Příbram v minulé sezoně vystoupala ze dna tabulky, obsadila sedmou pozici. „Očekáváme znovu co nejvíc vyrovnaných zápasů a otevřený boj o medailová umístění až do konce Superligy. Určitě chceme potvrdit minimálně loňské umístění. Víme ale, že v našich silách je reálně skončit v první pětce a budeme se o to snažit,“ vyhlásil plán příbramský stratég Josef Sandr.

Zatím nepočítá s nasazením nových fotbalistů. „Tento rok budeme pracovat s kádrem hráčů, které jsme měli k dispozici v předešlých sezonách. Ovšem žádnému posílení se bránit nebudeme a v sezoně možné je,“ poznamenal Sandr.

Oba vzájemné duely uplynulého ročníku ovládlo Blanensko, které platí opět za favorita. „Na úvod jsme dostali určitě velmi silného soupeře a bude to pro nás první těžká zkouška, ve které bychom rádi obstáli. Uvidíme, jaký se nám podaří složit tým,“ sdělil příbramský kouč.

V boskovickém areálu Červená zahrada domácí Blanensko tradičně podporuje početná divácká kulisa, která očekává triumf. „Příbram je kvalitní mužstvo. Záleží, v jaké sestavě se sejde k venkovnímu zápasu. Je to první utkání v nové sezoně, takže každý je natěšený,“ pravil Dolníček.