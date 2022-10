Tým do jedenácti let hrál jako jediný na nově opravené domácí palubovce. První zápas s Basketem Brno se povedl jak herně, tak i výsledkově, Blansko zvítězilo 62:23. Druhý soupeř ze Žďáru nad Sázavou byl ale jasně nad síly blanenského celku, který prohrál 25:64.

Výsledky blanenské mládeže

Výsledky U11:

BBK Blansko - Basket Brno 62:23

BBK Blansko - Vlci Žďár nad Sázavou 25:64.



Výsledky U13:

BC Vysočina Jihlava – BBK Blansko 23:69

BK Velké Meziříčí – BBK Blansko 24:83.



Výsledky U15:

Sokol Šlapanice – BBK Blansko 48:70

Sokol Šlapanice – BBK Blansko 47:68.



Výsledky U19:

Renocar Podolí – BBK Blansko 57:44

Renocar Podolí – BBK Blansko 74:35

Stoprocentně úspěšná byla družstva do třinácti a také do patnácti let, která hrála svá utkání na hostující půdě. Mladší celek vyhrál oba zápasy s Jihlavou (69:23) a domácím Velkým Meziříčím (83:24) s přehledem. „Hlavně první zápas proti Vysočině se mi líbil týmovým pojetím, ten druhý hráči ze začátku trošku podcenili,“ uvedl trenér blanenských basketbalistů Šimon Navrátil.

Tým do patnácti let si odvezl dvě výhry ze Šlapanic. Oba zápasy měly podobný průběh i skóre, menší náskok si Blanenští pojistili vždy až v poslední čtvrtině. Soupeře porazili 70:48 a 68:47.

Jediným neúspěchem skočila utkání pro družstvo do devatenácti let. Zejména druhý zápas vyhrálo domácí Podolí rozdílem třídy (74:35), takže v dalším průběhu Nadregionální ligy bude co napravovat.

Také v nové sezoně bude několik hráčů hostovat v brněnských ligových týmech. Mohou tak navázat na úspěchy starších blanenských odchovanců, například Jakub Nečas z Basketu Brno se v létě představil v národním dresu hned na dvou evropských šampionátech do osmnácti i dvaceti let. Zuzana Křížová z brněnských Žabin pak byla členkou týmu, který na mistrovství Evropy do osmnácti let obsadil šesté místo, čímž se kvalifikoval na světový šampionát v příštím roce.