Závod byl pro Koláře extrémně náročný. „Přišlo se na mě podívat mnoho známých, takže jsem byl pod tlakem, jak už dlouho ne. V prvním kole jsem měl náskok, ale pak mě poškodil rozhodčí,“ podotkl osmadvacetiletý jezdec.

Kolářův biketrial

Biketrial je disciplína na speciálních kolech, při níž jezdci zdolávají umělé i přírodní překážky, aniž se tělem dotknou země. Úkol je získat co nejméně trestných bodů.

Václav Kolář získal na mistrovství světa šest titulů v kategorii elite. Poprvé se radoval v roce 2014. Předtím slavil pětkrát jako mládežnický šampion a šestkrát opanoval mistrovství Evropy.

V biketrialu totiž závodník nesmí vjet osou kola do té části trati, která náleží k jiné kategorii. „Na trati jsou šipkami vyznačené trasy pro elitní a mládežnickou kategorii. Zajel jsem jen pláštěm za špatnou šipku a rozhodčí mi za to připsal trestné body. Jako porušení pravidel se přitom počítá až osa kola, takže to nebylo ani sporné a nikdo s rozhodnutím nesouhlasil,“ nechápal Kolář.

Verdikt sudího jej rozhodil. „Ve druhém kole jsem udělal chybičku na nejlehčí trati. Začal jsem padat a zadní kolo se mi zachytilo do kolíku, co ohraničoval trať. Pak jsem přeletěl přes řidítka a spadl hlavou do kamenů. Při tom jsem si rozsekl nohu,“ popsal.

Z rány pod kolenem se vyřinula krev a mnohonásobného šampiona ošetřil zdravotník. „Motala se mi hlava, ale rozdýchal jsem to. Nicméně jsem pádem ztratil body a náskok. Do cíle zbývaly ještě čtyři sekce a věděl jsem, že je musím zajet čistě. Jinak skončím třetí,“ dodal.

Dramatický závod nakonec Kolář úspěšně dokončil. „Vzal jsem kolo a bez rozmýšlení se rozjel. Kdybych čekal, znervózním. Nakonec to vyšlo. Mistrovství tak bylo napínavé až do konce,“ řekl.

O vavřínech rozhodl až počet trestných bodů. Kolář ovládl první kolo, zatímco Lotyš Arvis Dermaks skončil druhý. V dalším dějství si pak příčky vyměnili. Oba se tak chlubili pětačtyřiceti získanými body, český biker však napáchal méně chyb.

Velký favorit z Francie Nicolas Vallee skončil bronzový. „O to víc mě úspěch těší. Vallee je jeden z nejlepších jezdců pod UCI (Mezinárodní cyklistická unie – pozn. red.), kde se na rozdíl od tohoto mistrovství jezdí na umělých překážkách. To je disciplína víc o výbušnosti a méně o technice a vytrvalosti,“ porovnal Kolář, jenž jezdí šampionáty obou federací.

Na umělých překážkách se mu ale daří méně. „Loni jsem měl zlomené zápěstí, takže jsem se mistrovství světa UCI jen zúčastnil. Rok předtím jsem však skončil osmý, což je velký úspěch,“ zdůraznil.

Kromě závodění se věnuje také natáčení videí a předvádění triků. „Dnešní doba je o internetu a snažím se do natáčení a focení pronikat. Také učím zájemce na různých kolech nebo předvádím show na akcích,“ uzavřel Kolář.

JAROSLAV GALBA