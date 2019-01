Kyjov - Nejlepší bikeři dětského oddílu Moravec „dojíždí“ sezónu na silničních speciálech. V uplynulém víkendu se pět z nich účastnilo dalšího ze závodů Českého poháru na tratích v okolí Kyjova. I v této disciplině potvrdili Benešovští svoje kvality. V kriteriu si dojel Adam Sekanina pro cenný bronz a stejné umístění dokázala vybojovat v závodě kadetek s hromadným startem i Nikola Hlubinková.

Adam Sekanina, horská kola | Foto: Deník

Kriterium, které se jelo jako Memoriál Jakuba Mrnky přineslo další úspěch žákovskému mistru republiky v silniční časovce, čtrnáctiletému Adamu Sekaninovi. V konkurenci pětadvaceti soupeřů si dokázal s přehledem hlídat čelo pelotonu a prosazovat se pravidelně v hodnocených spurtech. Odměnou bylo pro talentovaného cyklistu třetí místo.

Cenné je i umístění kadeta Radima Kováře, který se v balíku bezmála sedmdesáti soupeřů prosadil do elitní dvacítky.

Méně spokojené už byly kadetky Parolková s Hlubinovou, kterým se ve spurtech bodovat nedařilo a obě skončily tentokrát v poli poražených.

Nikola Hlubinková vše napravila hned druhý den, kdy se jel závod s hromadným startem. Dvojnásobná mistryně republiky spurtovala cílem třetí a ukázala všem, že umí i na silnici.

Výborný výkon podal opět Adam Sekanina. Jel soustavně na špici pelotonu, likvidoval pokusy o úniky, bohužel v posledním stoupání před cílem mu došly síly a nakonec dojel ve druhé desítce.

Radim Kovář byl tentokrát vázán taktickými pokyny: „Vedoucí našeho týmu pan Regec nám dal pokyn, abychom jeli na Tomáše Zechmaistera, který vede průběžné pořadí poháru. „Zechi“ nakonec dojel druhý, takže jsme to, myslím, zvládli,“ vysvětlil po závodě Kovář.

SCM Favorit Brno, jehož je pět mladých benešovských cyklistů členy, získal letos už osmnáct medailí z vrcholových akcí. V kategorii mužů zasáhl v Kyjově do bojů i vicemistr ČR do 23 let, lažánecký Jiří Šíbl.

PETR KOUDELKA