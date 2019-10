Petr Šmatera, Petr Formánek i Prokop Veselý jsou stabilní sestavou a proč něco měnit, když to funguje. Navíc říjnové počasí umí krásně vybarvit přírodu, kterou závod vede. Start je v sobotu 5. října hodinu před polednem vedle základní školy v Kunštátě.

Po roční přestávce se do termínovky vrací Podzimní desítka na dráze. Z přeplněného září se přesunula do klidnějšího října a páteční podvečer vyměnila za sobotní dopoledne 12. října. Změnil se i pořadatel. Žezlo od Vladimíra Matěny převzala na letošní rok Okresní běžecká liga, která je však připravena jej po drobných organizačních opatřeních předat nově vznikajícímu spolku Power of Motion. Pod tímto tajemným názvem se ukrývají Martin Nedvěd a Jan Procházka, který se svou čipovou časomírou snaží zajistit servis běžeckým závodům v termínovce OBL. Podzimní desítka nebude pouze o závodu na hlavní trati 10 000 metrů, ale zazávodit si budou moci i ti nejmenší. Připraveny budou tratě od 50 do 1 600 metrů. Závodit se bude na ovále ASK Blansko.

O den později bude připraven 11. ročník Běhu kolem Klostermannovy studánky. I zde si mohou zazávodit všechny věkové kategorie a i tady se běhá od ranních hodin. Start hlavního závodu je v 11.00 a pro ženy a juniory je připravené jedno kolečko v lesích kolem zmíněné studánky. Na muže čekají kola dvě. Start i cíl většiny závodů je na fotbalovém hřišti TJ Rudice. Mladší a starší žactvo se na svůj start přesouvá kousek nad místní hřbitov.



Za týden, tedy v neděli 20. října, čeká na závodníky Hořická rokle. Závod, který se odehrává v hlubokých lesích v okolí Hořic nad Blanskem, je velkým testem kondice všech běžců. Rokle v jeho názvu není omylem, protože v jeden moment se běžci řítí z prudkého kopce do údolí a zanedlouho se podobným srázem musí vyškrábat nahoru. Samozřejmě ti, kteří mají ambice na vítězství, musí tento prudký kopec vyběhnout. Hlavní závod startuje opět v 11.00 hod.



Závody v Blansku, Rudici i v Hořicích jsou bodovány i pro žákovské kategorie a zároveň jsou zařazeny do soutěže Žákovská liga Tajovský reality.

JIŘÍ VRTÍLKA