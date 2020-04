Tradičně silně obsazený květen nabízel na začátku sezony pestrou směsici běžeckých závodů napříč celým okresem. Jenže situace se diametrálně změnila. Boskovické běhy organizátoři přesunuli na 6. září. Pro další závody však mají přijatá opatření podstatně horší dopad. Jejich pořadatelé přistoupili k jejich úplnému zrušení.

Zatímco minule se měsíc květen nesl ve znamení množství závodů, tentokrát se neuskuteční ani jeden. Foto: Okresní běžecká liga | Foto: Deník / Redakce

Týká se to závodu z Horní Lhoty do Petrovic, jenž se měl konat 5. května. Následovat měl 12. května běh ze Skalního mlýna na Horní můstek a 19. května se mělo běžet z Ráječka do Petrovic. Ani jarní část Hraběnka cupu se letos nepoběží. „Padla i určitá varianta individuálního běhu na těchto tratích, kdy běžci by mohli trasy absolvovat v rámci tréninku. Dosažené výkony by pak sdělili pořadateli a ten by z těchto dat vytvořil výsledky na nečisto. S ohledem na současný stav jsme tuto variantu nedoporučili a uskuteční se tedy pouze podzimní část. Ta je naplánována na 1., 8. a 15. září 2020," ozřejmil ředitel Okresní běžecké ligy Jiří Vrtílka.