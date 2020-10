Na jistou dobu poslední zápasy odehráli o víkendu basketbalisté BBK Blansko v různých věkových kategoriích. Nejlépe se vedlo družstvu do třinácti let, které oba své duely vyhrálo, když si poradilo s Třebíčí nejprv 82:13 a poté 89:12. „Dařily se nám rychlé protiútoky, které jsou při menší výšce hráčů naší hlavní zbraní. I přes vysoké výhry ale musíme zapracovat na lepším zakončení,“ uvedl blanenský trenér Antonín Zezula.

Tým basketbalistů Blanska do patnácti let prohrál v posledních dvou zápasech před pauzou v Litomyšli. | Foto: archiv BBK Blansko

Tým do jedenácti let obsadil na prvním turnaji ročníku poslední třetí pozici, když prohrál 44:66 s SAM BŠM Brno a 26:82 s Vlčaty Žďár. „Oba soupeři hráli rychlý basketbal, trestali snadnými koši každou naši chybu a měli výrazně lepší střelbu. Pro náš tým to byly úplně první doopravdické zápasy a hrála zde roli ještě nervozita. Chválíme ale některé hráče za nasazení a bojovnost,“ zhodnotila turnaj trenérka Michaela Tužilová.