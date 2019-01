Blanensko /ROZHOVOR/ – Veterán Miloš Bayer vstupuje do své 29. triatlonové sezony. V rozhovoru popisuje přípravu, aktuální formu i letošní cíle.

Je před začátkem sezóny, jaká byla příprava?

Přípravu začínám tradičně začátkem měsíce října, pozvolna, jak říká Armstrong, motor musí běžet pomalu, ale nesmí vyhasnout. Každopádně jsem zvýšil dávky plavání, dvakrát v týdnu, jízda na trenažéru a tradičně účast na Brněnském běžeckém poháru. V zimě pak přichází tradičně na řadu jízda na běžkách, letos mám v nohách zhruba tři sta kilometrů. K tomu jednou týdně posilovna. Týdně to dá cca 10–12 hodin.

Asi nejdůležitější je ve vašem věku zdraví…

Testy potvrdily, že jsem schopen jet jednu hodinu zátěž 230 watů. Zdravotní prohlídka dopadla víc než dobře.

Co příprava v teple?

Letos jsem se po dlouhé době zúčastnil soustředění v Chorvatsku. Rád jsem přijal nabídku kamaráda triatlonisty Petra Budiše. Soustředění proběhlo na Makarské, v Uhrane. Byl jsem součástí fantastického kolektivu cyklistů, hobíků i profesionálních bikerů. Elita nároďáku v čele s Filipem Ebrlem nebo Markem Rauchflusem, pod vedením trenéra Jana Slavíčka.

To jste asi měl ideální podmínky…

Zázemí bylo dokonalé, tým měl mechanika Kubu Nováka, dva skvělé maséry – Romana Fišara a Jirku Krause. Byl stanoven přesný denní řád, etapy se pohybovaly řádově od 120 km až do 180 km, převážně v horském terénu. Vše zakončil test, tedy horská časovka na 15 km do výšky 750 m nad mořem. Z Makarské k hospodě Konaba. Na to navázal bezprostředně výběh na horu Svatý Jure, 17 km do výšky 1 750 m. Zde nás triatlonisty, tedy mě a Petra Budiše, natřel trenér nároďáku Honza Slavíček, který byl i vítězem časovky, mimo elite. Najel jsem cca 700 km, což spolu s během představovalo třicet hodin tréninku.

Soustředění platili sponzoři?

Celé soustředění po stránce výživy sponzorovala jedna firma. K dispozici bylo auto, které vezlo vše potřebné. Nápoje, gely, tyčinky a po etapě i potřebný regenerační nápoj. Servis zajišťoval Martin Vlček a odbornice na výživu Iva Hrnčiříková, která zpestřila večery přednáškami o výživě. Patří jim velký dík.

Chystáte se letos na kvalifikaci na vysněného Ironmana na Havaji?

Letos asi ne, kvalifikační závody v Evropě jsou již dávno vyprodány, možná snad v druhé polovině někde v zámoří, je to otevřené. Hlavní bude účast na závodech českého poháru, jihomoravské ligy, mistrovství republiky, pak dlouhý triatlon v Piešťanech a v rakouském Podesdorfu.

Každý rok máte nějakou novinku ve vybavení, jak je tomu letos?

Určitě s něčím přijdu, nechte se překvapit.