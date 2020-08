Po pátečním večerním prudkém lijáku se na „kurtu“ Strawberry field hrát nedalo a utkání bylo odloženo na úterý 18. srpna (19.00). I před druhým zápasem v Bučovicích vydatně pršelo, ale domácí pořadatelé i hráči intenzivně pracovali na tom, aby se hrát mohlo. Odložení by byla komplikace pro oba kluby.

„Už po cestě do Blanska nám přišla zpráva, že právě silná bouřka zatopila hřiště a že nemá cenu tam jezdit. Zápas musel být odložen. Vrátili jsme se domů a s napětím sledovali, co se stane s naším hřištěm. Když déšť v sobotu jedenáct hodin dopoledne ustal, byly některé části vnitřního pole pod vodou. Kluci museli letos už potřetí před zápasem nastoupit na brigádu a mimo jiné dodat na rozbahněná místa antuku. Po zhruba třech hodinách práce bylo hřiště hratelné, práce probíhaly téměř do začátku zápasu. Díky tomu nemohly oba týmy absolvovat předzápasovou přípravu,“ popsal nepříjemnou situaci předseda Pelikans Bučovice Lubomír Vykoukal.

Baráž o extraligu mužů:

Pelikans Bučovice - Olympia Blansko 4:13

Sestava: Pernička, Šebela, Němec, Kabeš, Blažek, Farkaš, Kohoutek, Jelínek, Havlíček, Blažek. Trenér: Ivo Kučera.

Na těžkém terénu obě mužstva nasadila od začátku svižné tempo, které vydrželo až do konce. Zápas trval jen dvě hodiny a čtrnáct minut.

Na kopci za domácí Pelikány zahájil nadhazovač Ondřej Vykoukal. Blansko začalo na pálce s Martinem Perničkou. I díky němu hosté rychle naplnili mety a Pernička doběhl pro první bod. Hned nato po chybě domácích stáhla Olympia ještě jeden. I když se pak domácí snažili o protihru, Olympia bez větších problémů náskok navyšovala a v poklidu dokráčela pro vítězství.

„Je to baráž, takže předem nemáte jistého nic. Navíc jsme jeli hrát na hřiště, kde jsme nikdy nehráli. Z tohohle hlediska je to samozřejmě nevyzpytatelné. Já jsem se tam sice byl před čtyřmi týdny podívat, když hráli s Frýdkem, takže jsem si nějakou představu udělal, ale to hřiště je opravdu dost specifické. To levé pole je dost krátké, za domácí metou je strašně málo prostoru, a to zápas může strašně rychle otočit. Koneckonců jsme od domácích dostali tři homeruny, zaplať pánbůh pro nás byly jen jednobodové. Kdyby tam byli víc na metách, tak to mohla být větší komplikace. Ale věřil jsem, že se projeví ten rozdíl v kvalitě, která mezi Blanskem a Bučovicemi určitě je. A to se potvrdilo,“ sdělil spokojený trenér Olympie Ivo Kučera.

Vedení 2:0 po první směně jeho svěřenci v páté navýšili na 5:1 a po dalších třech už vedli 10:3.

„Po dešti bylo je jejich malé hřiště navíc mokré a měkké, ale to bylo pro oba týmy stejné. Zaznamenali jsme šestnáct homerunů. Takže dobře pálili všichni kluci, ale teď se na pálce mimořádně daří Ondrovi Šebelovi, který má za posledních čtrnáct dnů fakt dobrou fazónu. Tomu to prostě střílí. Láďa Kabeš na tom byl taky dobře, svoje si odehráli oba nadhazovači Štěpán Havlíček i Aleš Blažek. Pro nás je to velmi potřebné a důležité vítězství,“ zdůraznil kouč Olympie.

Odehrát odložený zápas v týdnu jako komplikaci nevidí.

„Jsme na to zvyklí. Před tím problémem s koronavirusem jsme hrávali dva ze tří zápasů v týdnu. S tím, že máme ta světla, je to pro nás spíš příjemnější, kluci mají o víkendech víc prostoru být s rodinami,“ dodal Kučera.