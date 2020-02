V loňské sezoně skončili Olympané na osmém místě, když si pod vedením trenéra Ivo Kučery málem sáhli na play-off. „Cíl pro letošní sezonu je opět udržení extraligy pro další ročník, a především neustálé zlepšování naší úrovně a hry,“ odhalil plány trenér.

Velkou oporou byl v loňské sezoně Yuta Oshiro, který na pozici spojky předvedl nejvyšší počet krádeží na metách. Do nového ročníku už má nástupce, mužstvo posílí japonský catcher Natsuhiko Ue. „Odehrál u nás už sezonu 2018 a byl jeden z nejlepších na svém postu vůbec. Je naprostý univerzál a může nastoupit kdekoli ve vnitřním poli,“ přiblížil posilu trenér Kučera.

Nabyté sebevědomí

Tahouny v předešlé sezoně byli především dva blanenští elitní nadhazovači, levoruký Štěpán Havlíček a Jakub Kostka, který si dokonce za své výkony vysloužil pozvánku na kemp národního týmu. „Loni nám chybělo jediné vítězství a mohli jsme se dostat do vyřazovací části, což je můj sen, a doufám, že se nám ho podaří v příští sezoně přetavit v realitu. Určitě nám pomůže nabyté sebevědomí z minulé sezony, kdy jsme si dokázali, že na to s kvalitními posilami máme,“ doplnil nejlepší nadhazovač týmu Jakub Kostka.

Na novou sezonu se v tělocvičnách i v zimních přípravných turnajích chystá také baseballová mládež. Ta má rovněž na co navázat. V loňském roce Olympia Blansko slavila mistrovský titul v kategorii do devíti let. Tento tým byl rovněž vyhlášen nejlepším sportovním kolektivem města Blanska za uplynulý rok. V nadcházejícím ročníku čeká nadějný tým nejprestižnější baseballový turnaj v Evropě pro děti do deseti let – pražský SuperCup.

Životní sen

O tom, že se v Blansku rodí talentovaní baseballisté, svědčí také pravidelná přítomnost blanenských hráčů v českých národních týmech. V uplynulém roce se nejvíc prosadil Filip Hedl, který s nejmladší žákovskou reprezentací do dvanácti let zamířil rovnou na mistrovství světa na Tchaj-wan, kde český celek obsadil osmé místo. Dostat se do světa s baseballem byl vždy jeho velký životní sen. „Byl jsem neuvěřitelně rád, že se mi podařilo dostat se do národní reprezentace. Stát na hřišti, které bylo zaplněné osmi tisíci lidmi a poslouchat hymnu České republiky, byla pro mě neuvěřitelná čest.“ popsal Hedl.

Již dlouhé roky otevírá baseball blanenským dětem možnost podívat se do zahraničí a navštívit exotická či jinak nedostupná místa. V uplynulém roce vyslala Olympia Blansko také své dva zástupce na baseballový pobyt do Chicaga. Další blanenští hráči zamířili do Barcelony.

Do zahraničí se dostaly také dívky se softballem, dvě hráčky se účastnily turnaje v Nizozemsku a blanenský klub měl také zastoupení na evropském poháru EMRYT v Itálii.

Pálkařské výkony

Blanenskému softballu se v loňské sezoně velmi dařilo. Žákyně dosáhly na první místo v základní části extraligy, první místo v Moravskoslezské lize a čtvrtou příčku na mistrovství České republiky. Kadetky vybojovaly druhé místo na turnaji Trutnovský drak, na Mistrovství ligy kadetek obsadily dívky první pozici. Blanenský softball dominuje na nadhazovačském kopci a také svými pálkařskými výkony se řadí mezi elitu v těchto věkových kategoriích.

Nyní záleží, jak dokáží hráči i jednotlivé týmy zimní přípravu zúročit v sezoně, ale bezpochyby je na co se těšit.

TOMÁŠ SRNSKÝ