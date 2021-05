Ve druhém utkání udělali méně chyb hosté, a body putovaly za vítězství 2:3 do Třebíče. K závěrečnému zápasu se přesunuly oba týmy do třebíčského areálu Na Hvězdě. Před prázdnými tribunami se odehrálo další vyrovnané utkání se šťastným koncem pro Nuclears. Po třinácti směnách zvítězili domácí těsně 10:9.

Pro Olympii znamenala série s Nuclears v podstatě druhý start do nové sezony. Po třech zápasech s Hrochy, ve kterých nebrali Blanenští ani bod, přišla nucená koronavirová pauza a zápasy s Arrows Ostrava i Draky Brno musely být zrušeny.

Nuclears Třebíč je naopak v plném zápasovém zatížení. V minulém kole dokázal porazit v sérii Kotlářku Praha. Oba týmy se dobře znají, soupeřily spolu v první lize a nyní se obě mužstva snaží proniknout do nejlepší šestky v nejvyšší soutěži. "Pokaždé, když přijedeme do Blanska, můžeme čekat těžký zápas. Olympia proti nám vytáhne vždy výborný výkon a utkání jsou velmi vyrovnaná,“ přemýšlel nad sérií třebíčský kouč Jeff Barto.

V prvním zápase proti sobě poslali oba trenéři jako startující nadhazovače cizince. Za domácí se představil Venezuelan Rengel, za třebíčské baseballisty Kanaďan Johnson. Oba převáděli velmi dobré výkony. Jihoameričanovi se podařilo třináct strikeoutů za pět směn. Přesto šla do vedení Třebíč, po třech směnách vedla 3:0.

Obrat nastal v sedmé směně, kterou Olympia vyhrála 5:1. Nuclears se ale podařilo srovnat, a tak se v pomalu hrajícím čtyřhodinovém zápase rozhodovalo v deváté směně. V ní si pro vítězný bod po hrubce zadáka Nuclears doběhl domácí Prudil, a Blanenští se tak mohli radovat z první extraligové výhry sezony.

V dresu Blanska se poprvé představil japonský catcher Natsuhiko Ue a odvděčil se výborným výkonem. "Jsem rád, že jsme zvítězili. Pokud bychom nevyhráli, mohlo to znamenat ránu pro psychiku našeho mladého týmu,“ oddechl si trenér domácích Ivo Kučera.

Série Blanska a Třebíče:

Olympia Blansko – Třebíč Nuclears 7:6

Olympia Blansko – Třebíč Nuclears 2:3

Třebíč Nuclears – Olympia Blansko 10:9

Hosté odjížděli zklamaní. "Blanenský stadion je pro nás zakletý, vždycky když sem přijedeme, tak nás čeká těžká bitva. Udělali jsme nějaké chyby, tak se radují z výhry domácí,“ okomentoval první zápas série trenér hostů.

Druhý duel hraný v pátek byl výsledkově skromnější. Výborný výkon předvedli na kopci domácí Havlíček i hostující Pacal. "I přes to, že jsme byli zavření čtrnáct dní doma vlivem karantény a absolvovali jediný trénink, tak se mi házelo opravdu dobře,“ zhodnotil svůj výkon domácí startující nadhazovač Štěpán Havlíček.

Olympia šla do jednobodového vedení ve třetí směně. Třebíč si nachystala odpověď na šestou i sedmou směnu a utkání otočila na 1:3, což se ukázalo jako rozhodující. "Bylo to stejné drama jako o den dřív, jen s opačným výsledkem. Nazval bych to mentálním podceněním situace. Ve čtvrtek jsme dokázali zápas zvládnout, i když proti nám stál na kopci Kanaďan Johnson, jenže jsme neuspěli proti mladému českému nadhazovači Pacalovi. Mysleli jsme si, že to půjde samo. To vedlo k určité nesoustředěnosti, rozhodly maličkosti a drobné chyby,“ pojmenoval příčiny prohry blanenský kouč.

Blansku se povedlo již jen jednobodové snížení na konečných 2:3. "Oproti čtvrtku jsme neudrželi koncentraci až do konce. Asi jsme zápas trochu podcenili, což je škoda, protože si myslím, že máme dobrý tým a dokážeme hrát kvalitní baseball. Jen se musíme naučit dělat méně chyb, když jsme pod tlakem,“ pronesl Havlíček.

To Třebíč se radovala. "Ve čtvrtek jsme udělali nějaké chyby v důležitých momentech, teď to bylo lepší, a proto jsme vyhráli. Ve třetím utkání si jdeme pro vítězství, sérii chceme doma vyhrát 2:1,“ neskrýval před další bitvou optimismus trenér Nuclears.

Sérii uzavřelo sobotní utkání v Třebíči. Napínavá bitva dospěla po vyrovnaném průběhu až do třinácté směny, ve které Richard Sázavský odpálil dvoumetový hit, po kterém Anthonny Cipolla a Tomáš Chadima zaznamenali poslední dva body duelu.

Další zápasový program je pro blanenské baseballisty opravdu náročný. V úterý prohrál devátý celek soutěže na hřišti vedoucího týmu Arrows Ostrava 0:11, v pátek v sedm hodin večer zahájí na domácím hřišti třídenní sérii se Sokolem Hluboká, který je v tabulce pátý. „Do konce základní části budeme hrát zápasy čtyřikrát do týdne. Musíme dohrát šest utkání z karantény. De facto to znamená, že nebudeme trénovat, ale jen hrát ostré zápasy,“ nastínil náročný program Olympie kouč Kučera.

TOMÁŠ SRNSKÝ