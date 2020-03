Nová sezona se měla podle původních plánů slavnostně otevřít již tradičně při příležitosti prvního extraligového utkání na domácím hřišti. Na velikonoční čtvrtek se však Opening Game neuskuteční. Přestože blanenští baseballisté mají po zimní přípravě natrénováno, na první odpal a první rozhodčím vyhlášený „safe“ si musejí počkat.

„Safe“ je nejpříjemnější hláška pro borce na metách. Bezpečně se dostal na metu, po zdařilém slajdu, krádeži nebo po parádním hitu. „Safe at Home“ znamená bod, cíl hry.

V dnešních dnech ale nabírá toto spojení naprosto jiný význam. Safe at Home. V bezpečí doma. Mladí hráči, stejně jako blanenské mužstvo tak zůstávají v bezpečí svých domovů a jediné, co jim zůstalo, je možnost individuálních tréninků. V baseballové a softballové komunitě se zvedla obrovská vlna nadšení a jsou k dispozici videa s profesionální přípravou v podání špičkových trenérů určenou na doma.

Každému však chybí jeho tým, stejně jako fyzická aktivita a zábava na trénincích. „Je jasné, že po skončení opatření vůči koronaviru bude třeba minimálně dva týdny na trénink, zejména nadhazovačů, ale i dalších hráčů, kteří se budou potřebovat rozehrát, aby nedocházelo ke zbytečným zraněním,“ sdělil hlavní trenér blanenského áčka Ivo Kučera.

ODSUN NA NEURČITO

Začátek soutěže byl prozatím odsunut na neurčito, ale Česká baseballová asociace chystá náhradní plán, ve kterém se počítá s víc variantami.

Může se tak stát, že extraliga se zpožděním odstartuje, ale na rozdíl od předchozích sezon bude bez importů, tedy zahraničních hráčů, kteří velmi ovlivňují kvalitu soutěže.

Bylo by tedy zajímavé sledovat, jak se to v nejvyšší baseballové soutěži odrazí. „Pokud by soutěž odstartovala například až prvního června, nebude ji možno odehrát se zahraničními posilami, které nebudou registrované. Blansko má v tuto chvíli posílit jen domluvený japonský catcher Natsuhiko Ue, ale další hráče zatím nemá smysl řešit vzhledem k nepředvídatelnosti situace,“ okomentoval situaci okolo importovaných hráčů Kučera.

„V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem se bude situace vyvíjet, přestože si všichni přejeme, aby dosud nezažitý tlak a nebezpečí brzy opadly a mohli jsme se všichni vrátit k normálnímu způsobu života, jehož neodmyslitelná součást je pro blanenské Olympany a Olympanky také sport,“ dodal hlavní trenér.

Nejinak to vnímá elitní blanenský nadhazovač A týmu Jakub Kostka. „Samozřejmě je to nešťastné, zvlášť když už jsme měli asi čtyři tréninky venku a všichni jsme byli po dlouhé zimní přípravě natěšení. I počasí vypadá lépe než v předchozích letech, takže mne to štve. Tím víc, že nikdo neví, co bude. Doufám, že se nejpozději v půlce května extraliga rozjede. Jediný, kdo z toho má radost, je manželka.“ usměje se Kostka.

„Lhal bych, kdybych řekl, že mne nesvrbí ruce i nohy a nebyl bych nejraději celé dny na baseballovém hřišti. Přesto jsem rád, že mohu trávit víc času se svou rodinou,“ upřesňuje opora blanenského týmu.

Zrušilo se hodně turnajů, včetně největšího mezinárodního baseballového SuperCupu pro děti. Šíření nákazy rovněž poznamenává účast blanenských hráčů a hráček na výběrových turnajích v zahraničí.

Přestože je pro mnohé hráče baseball či softball nesmírně důležitá součást života, vnímají Olympané naléhavost situace a ze všeho nejvíc si přejí, aby si udrželi pevné zdraví nejen pro sebe, ale i své blízké. Takže buďte spolu s baseballisty zatím Safe at Home!

TOMÁŠ SRNSKÝ