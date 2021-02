Start nejvyšší soutěže je naplánovaný na první dubnový víkend. Kvůli stávajícím opatřením musí ale Česká baseballová asociace nejprve požádat o výjimku ministerstvo zdravotnictví. „Pokud mám správné informace, bude asociace žádat o výjimku v březnu. Dokud ji nedostaneme, nemůžeme ani společně trénovat,“ vysvětlil blanenský stratég.

Zatímco v předchozích letech byla týmová příprava na konci února v plném proudu, letos jeho svěřenci trénují individuálně. „Kluci mají plán přípravy, každý podle svého postu. Snaží se chodit ven alespoň po dvojicích, ale počasí tréninku venku zatím moc nepřeje. V posledních letech byly zimy mírné, mohli jsme od ledna chodit na hřiště. Letos po Novém roce napadl sníh a v minulých týdnech bylo až mínus patnáct, což přípravu venku komplikuje,“ přiblížil Kučera.

Po vlastní ose se připravují taky baseballisté brněnských Draků, kteří loni vybojovali dvaadvacátý titul v nejvyšší soutěži. „Momentálně je příprava především o posilovně a běhu. To je jediná možnost, jakou při stávajících opatřeních máme,“ popsal zkušený odchovanec Draků Adam Hajtmar.

Přestože spolu úřadující šampioni nemohou v současné chvíli trénovat, jsou alespoň v pravidelném kontaktu. „Sem tam se potkáme i osobně, ale je to velká změna. Jsme zvyklí vídat se šestkrát týdně a najednou jsou všichni jen doma nebo v práci. Nemůžeme si odpočinout u baseballu, který milujeme,“ posteskl si vnější polař Draků.

Ten si v následujících dnech zpestří individuální dril reprezentačním soustředěním na Tenerife. „V pátek odlétáme, půjde o první ostrou prověrku před sezonou. Těším se, že se po půl roce dostaneme zase pořádně na hřiště. Jinak je to teď taková příprava nepříprava,“ povídal šestadvacetiletý reprezentant.

Absence přípravy ve standardní podobě se podle něj v novém extraligovém ročníku projeví u všech týmů. „Některé herní aspekty budou oproti předchozím sezonám neporovnatelně slabší v celé lize. Pálkaři třeba nebudou tak úspěšní, protože na nadhoz není možné se kvalitně připravit jinak než na hřišti. Nejde to ničím nasimulovat. I když má člověk k dispozici stroje nebo na něj někdo hází v hale, pořád je to něco jiného. Bude trvat, než se do toho po dlouhé pauze všichni dostaneme,“ měla jasno stálice Draků.

Ke startu nejvyšší soutěže v předepsaném termínu je skeptický. „Rádi bychom začali v dubnu, ale vypadá to nereálně. Nezbývá nám než čekat a udržovat se aspoň nějak, ať se po návratu na hřiště nerozpadneme,“ dodal.