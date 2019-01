Bořitov – Minulý víkend se konalo mistrovství republiky ve vícebojích na dráze, na stadionu ve Staré Boleslavi. Blanensko v kategorii starších žákyň zastupovala Michaela Hrubá z Bořitova, jejímž domovským klubem je po jarním přestupu JAC Brno. Nakonec získala stříbro za svou oddílovou kolegyní Janou Novotnou.

Michaela Hrubá z Bořitova (na snímku vlevo) získala na mistrovství republiky ve vícebojích na dráze stříbro. | Foto: archiv Michaely Hrubé

Již od první disciplíny 100 m překážek předváděla Hrubá skvělé výkony. Čas se zastavil na hodnotě 14,84 s. Osobní rekord. Ve skoku vysokém Hrubá potvrdila, že jí oprávněně patří titul mistryně republiky v hale, a skokem 174 cm si vyrovnala svůj osobní rekord.

Výborně si vedla i v následujícím vrhu koulí. Závěr prvního dne obstaraly rozběhy na 150 m, kde si Hrubá časem 19,42 s vytvořila další osobní rekord.

Těsně před první disciplínou druhého dne přestalo pršet, přesto skok daleký probíhal na mokru a výrazně ovlivnil výkony startujících. I proto se dá výkon 532 cm považovat za úspěch. Ve druhé sérii v hodu oštěpem se Hrubá výborně trefila do pokusu a výkonem 29,82 m si vytvořila již třetí osobní rekord o více jak čtyři metry. Závěrečných 800 m Hrubá zabojovala, přesto výsledný čas 2:35:40 znamenal v celkovém součtu 4 889 bodů, jediný bod pod fantastickou hranicí 4 900 bodů, která v kategorii dorostenek znamená splněný limit na mistrovství světa do sedmnácti let. Nutno dodat, že k vyrovnání českého rekordu chybělo šestašedesát bodů.

Nezbývá než popřát hodně úspěchů, například již ve čtvrtek na závodech v Rakousku. Tam bude Michaela Hrubá usilovat o nominaci na Evropskou olympiádu mládeže EYOF, která se koná letos v červenci v holandském Utrechtu.