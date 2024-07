V juniorských kategoriích zářila. Věštila se jí velká budoucnost, už v osmnácti letech se výškařka Michaela Hrubá kvalifikovala na olympiádu v Riu. Jenže postupně se vše začalo zadrhávat. Rodačka z Bořitova na Blanensku dlouho hledala formu, štěstí zkoušela nalézt i v trojskoku. Ani horší roky ji však neodradily a nyní už má opět důvod k úsměvu – vybojovala si totiž druhou účast pod pěti kruhy. „Je to odměna za to, že jsem vytrvala a s atletikou nesekla,“ líčí Hrubá.

Myšlenky na atletický konec musela osmadvacetiletá výškařka zahánět hned několikrát. Trápily ji zranění i pokles formy, kvůli kterým vypadla ze světové špičky, nyní je v ní zpět.

Potvrdila to i na nedávném republikovém mistrovství ve Zlíně, kde po pěti letech skočila 192 centimetrů, což jí definitivně zajistilo účast na olympiádě v Paříži. „Je to krásný pocit, když vím, že po osmi letech zase budu na olympijských hrách. Několikrát jsem přemýšlela, jestli na to ještě mám a můžu se opět dostat na dřívější výsledky. Nyní je to motivace, abych pokračovala zase dál, a ještě se pokusila pár let vydržet,“ popisuje Hrubá.

Zpět k soupeření s nejlepšími jí pomohlo více faktorů. Jedním z nich je i pevnější zdraví. „Už delší dobu nepřišlo žádné větší zranění, nic mě nebolí. Určitě hraje roli i to, že jsem před rokem a půl začala dělat kondiční přípravu s Milanem Kovářem, což je dálkařský a trojskokanský trenér. Přijde mi, že mi to více sedlo,“ nastiňuje juniorská mistryně světa z roku 2016.

S dlouhodobějšími zraněními se potýkala několik let. Jednou to bylo koleno, podruhé zase kotník. Hrubé nepomáhaly ani změny stylu či kombinace skoku do výšky s trojskokem. „Když jsem po pěti letech skočila 192 centimetrů a povedlo se mi kvalifikovat na olympiádu, tak zpětně asi ničeho nelituji. Nemůžu vědět, jak bych na tom byla, kdybych zůstala v kondiční přípravě s Jardou Bábou, ale nakonec vše hodnotím kladně. Nějaký posun tam je,“ rekapituluje.

Finále jako sen

Pod pět kruhů se Hrubá vrátí po osmi letech. A tentokrát by ráda proklouzla až do finále. „Je to jeden z mých snů. Jedná se totiž o jednu z věcí, která se mi ještě nikdy v kariéře nepodařila. Ve finále už jsem byla na evropském i světovém šampionátu, zopakovat to na olympiádě by bylo skvělé. Pak už je dalším krokem jen medaile,“ podotýká bořitovská rodačka.

Pařížský závod bude jejím druhým vrcholem letošní sezony. Za sebou už má mistrovství Evropy, ve kterém neproklouzla z kvalifikace a obsadila devatenáctou příčku. „Tam se mi úplně nezadařilo. Poslední tréninky před Paříží budou trošku lehčí, než jsem měla před evropským šampionátem, abych byla odpočatá. Na olympiádě totiž bude třeba prodat všechno, na co jsem celý rok trénovala,“ popisuje.

Pomoct Hrubé může i zkušenost z Ria, kde na ni na stadionu padla nervozita. Do olympijského závodu tehdy vstupovala s čerstvým titulem juniorské mistryně světa, i proto na ni byl značný tlak. „Pořád je to největší akce, na kterou se sportovec může dostat, takže to na mě dost dolehlo. Myslím ale, že od té doby jsem se naučila pracovat se svými myšlenkami líp, takže mi taková zkušenost může jen pomoct,“ zamýšlí se.

Do akce půjde česká výškařská jednička velmi brzy. Kvalifikace je totiž naplánovaná už na pátek 2. srpna, finále se pak uskuteční o dva dny později. „Do Paříže letím až 30. července, takže slavnostní zahájení nestihnu. Pak se budu plně soustředit na závod a zatím ještě nemám přesný termín odletu, ale slyšela jsem, že by to mělo do 48 hodin od té chvíle, kdy sportovec skončí své účinkování na olympiádě. Takže možná ani nebudu mít možnost se jít někam podívat,“ mrzí Hrubou.

Před osmi lety si fanouškovský zážitek užila. Z hlediště podporovala tenistky Lucii Šafářovou a Barboru Strýcovou v úspěšné bitvě o bronz ve čtyřhře. „Byl to skvělý zážitek. Samozřejmě bych byla ráda, kdyby něco podobného vyšlo i letos, třeba se mi poštěstí a budu moct zase někam zajít a podpořit české sportovce,“ dodává.