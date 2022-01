Další dvě medaile Na prosincovém mistrovství republiky se kromě stříbrného Davida Klíče představili za blanenský Boxing club Berserkers také Petr Starý (do 67 kilogramů) a Jiří Krejčí (nad 92). První z nich po vyhraném čtvrtfinále padl se zkušeným protivníkem a získal bronz . Krejčí se pak probojoval přes dva soupeře až do bitvy o mistrovský titul, jenže blanenský boxer do zápasu kvůli zranění pravého zápěstí nenastoupil a skončil na druhém místě .

Po jasném vítězství ve čtvrtfinále tvrdě knokautoval favorizovaného Jiřího Havla a postaral se tak o největší překvapení turnaje. „Celá hala mi fandila, všichni mi pak gratulovali a říkali, že to není možné, nemohli tomu uvěřit. Já taky ne, musel jsem všechno nejprve pořádně vstřebat,“ culil se Klíč, jenž zápasil ve váhové kategorii do 86 kilogramů.

Mezi Havlem a blanenským rodákem byl před startem šampionátu zásadní rozdíl. Zatímco Klíč měl do té doby za sebou pouze osm soubojů, jeho o dva roky starší soupeř získal už pět mistrovských titulů. „Šel jsem do zápasu, že nemám co ztratit a nakonec to vyšlo skvěle. Byl to ale tvrdý zápas,“ přiznal.

Zlatou tečku za prosincovým mistrovstvím republiky však Klíč nenapsal, ve finálové bitvě podlehl zkušenému Janu Mužíkovi, jenž zaznamenal ve své kariéře přes sto padesát klání. O vítězi dramatického duelu rozhodlo až bodování arbitrů.

„Ta porážka mě mrzí hodně. První kolo jsem vyhrál, ale druhé a třetí jsem pokazil. Na druhou stranu mám aspoň nějakou motivaci, byl to zkušený borec a nedal mi nic zadarmo,“ posteskl si svěřenec trenéra Jana Hrazdíry.

Přestože nadějný boxer blanenského oddílu na nejvyšší příčku v Třeboni nedosáhl, po turnaji obdržel předčasný vánoční dárek. Díky svým výkonům na republikovém šampionátu dostane šanci na mistrovství Evropy do dvaadvaceti lety v Chorvatsku, které se uskuteční letos od jedenáctého do čtyřiadvacátého března. „Všimli si mě reprezentační trenéři a jak jsem sundal dlouholetou jedničku, získal jsem vstupenku do Evropy, ve finále jsem pak dokázal, že to nebyla náhoda,“ pravil Klíč.

Už dostal pozvánku i na únorové soustředění národního týmu, kvůli účasti na kontinentálním mistrovství upraví tréninkový režim. „Boxu věnuju dost času, makám šestkrát týdně, třikrát mám klubový trénink a ostatní dny chodím běhat, do posilovny nebo do garáže, kde také cvičím. Teď ale musím zabrat ještě víc, budu trénovat i dvoufázově,“ poznamenal sportovec, jenž v blanenské firmě vyrábí zastřešení bazénů. Po pracovní době pak okamžitě míří do ringu. „Ta síla se ve mně pořád někde bere, zvládám to,“ smál se.

A s jakými ambicemi odcestuje na velký turnaj v Chorvatsku? „Porvu se o co nejlepší výsledek, nemám co ztratit, protože tam budu zase jako outsider. Medaili bych ale chtěl,“ přál si talentovaný Klíč.

Jeho předností je především vytrvalost, kterou získal nejspíš v době, kdy se ještě věnoval atletice. Závodil za VSK Univerzita Brno. „Atletiku jsem dělal na vysoké úrovni, ale pak mě omrzela, hledal jsem něco akčnějšího a táhlo mě to k bojovým sportům. Na střední škole jsem začal chodit do jednoho klubu v Brně a pak jsem zjistil, že je boxerský oddíl i v Blansku, kde bydlím,“ vysvětlil svou cestu do Berserkers clubu.

Boxerské rukavice si poprvé nasadil před téměř třemi lety a nyní už vyhlíží první bitvy na evropském šampionátu. „Je to opravdu rychlý posun,“ přikývl Klíč a skromně dodal: „Za tím úspěchem ale stojí taťka, brácha, přítelkyně a hlavně kamarádi. Díky všem, co mě podporují.“