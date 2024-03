Pro Blansko to byl souboj s po základní části lépe postaveným týmem, navíc v sérii prohrával a vypadly mu ze sestavy některé opory. Přesto slaví posun mezi nejlepší čtyřku. „Jsou to hezké pocity. Jsem rád i za kluky, vybojovali si to tím, jak celou sezonu makali. Těší mě to i z pohledu fanoušků, kteří s námi pravidelně jezdí i na venkovní zápasy a jsou naším šestým hráčem. I pro ně je to zasloužená odměna,“ popsal blanenský kouč Ondřej Mach.