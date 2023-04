Od začátku sezony to byl jejich velký sen. A nyní se stal skutečností. Florbalisté blanenského Atlasu zvládli rozhodující pátý zápas baráže proti Hranicím a po výhře 8:7 po prodloužení mohou slavit postup do Národní ligy. Vítězný gól vstřelil v šestašedesáté minutě Lukáš Kučera a jihomoravský celek tak ovládl sérii 3:2 na zápasy.

Blanenští florbalisté (ve světlém) zvládli baráž s Hranicemi a postupují do Národní ligy. | Foto: FBK Atlas Blansko

Nemohlo už to být větší drama. Florbalisté Blanska a Hranic se tahali o každý zápas, v sérii žádný tým nedokázal výrazněji odskočit.

Hráče Atlasu nezlomil ani nepříznivý vývoj série, kdy prohrávali 1:2 na zápasy a věděli, že k postupu musí dvakrát v řadě vyhrát. Nejprve si podmanili domácí utkání, kdy zvítězili 8:4, v sobotu pak zvládli i dramatickou přetahovanou na palubovce soupeře. „Byl to neskutečný zápas se šťastným koncem pro nás. Splnili jsme tak cíl, který jsme si vytyčili před začátkem sezony,“ radoval se blanenský asistent trenéra Ondřej Mach.

Rozhodující duel přinesl neskutečně dramatickou bitvu. Opět do ní vstoupil lépe celek z Olomouckého kraje, který dal první branku a po první třetině vedl 2:1.

Druhá dvacetiminutovka dlouho patřila Blansku, které třemi góly otočilo stav zápasu. Jenže druhou přestávku ohraničil náhlý kolaps hostí, kteří nechali domácí hráče převrátit skóre z 2:4 na 7:4.

Pak ale přišly velké chvíle Atlasu. Nejprve v devíti minutách dokázal vyrovnat na 7:7 a poslat tak utkání do prodloužení. A do něj si nachystal rozhodující trefu, kterou zaznamenal Kučera. „Chci poděkovat soupeři za skvělou sérii. Přeji mu, aby se příští rok vrátil do Národní ligy. Ale obrovské ocenění zaslouží hlavně naši hráči, realizační tým a všichni, kteří se podílí na tomto úspěchu,“ popsal Mach.

Blansko tak po skvělé základní části, ve které vládlo divizi D, dokázalo zdolat i nástrahy následného play-up a baráže a pro příští sezonu se může těšit na boje ve třetí nejvyšší české soutěži. Rozhodující duel v Hranicích sledovalo čtyři sta diváků, mezi kterými byla i početná vlna blanenských příznivců. „Fanoušci byli úžasní, neskutečně nás podporovali. A teď si jdeme užít postupové oslavy,“ doplnil asistent.

Hranice - Blansko 7:8 po prodloužení

Třetiny: 2:1, 3:3, 2:3 - 0:1.

Branky: 12. Jaroslav Král, 20. Jakub Bitter, 36. Jakub Bitter, 38. Jaromír Chodil, 40. Ondřej Dobeš, 44. Jan Kolajta, 46. Jakub Bitter - 16. Vojtěch Fedra, 34. František Fedra, 35. Vojtěch Fedra, 35. Lukáš Kučera, 46. Vojtěch Fedra, 49. Lukáš Kučera, 55. Dominik Janík, 66. Lukáš Kučera.

Rozhodčí: Jakub Krátký - Pavel Vojkůvka, vyloučení: 3:1, využití: 0:1; diváků: 400; zásahy brankářů: Jakub Kosar 21 - Jan Opletal 30.