V základní části florbalové divize D zářili, živili svůj sen na postup do Národní ligy. A i přes zaváhání s Třincem je jejich tužba stále reálná. Hráči blanenského Atlasu totiž po venkovních utkáních barážové série s Hranicemi drží vyrovnaný stav 1:1 na zápasy, a mají tak jistotu, že pokud zvládnou oba velikonoční domácí duely, budou slavit postup.

Blanenští florbalisté v baráži proti Hranicím bojují o postup do Národní ligy, stav je zatím vyrovnaný 1:1 na zápasy. | Foto: FBK Atlas Blansko

Je to souboj dvou celků v odlišné náladě. Hranicím se letošní ročník Národní ligy nevydařil, v baráži tak bojují o udržení. Naopak Blansko po euforické sezoně touží po vyšší soutěži. „Chtěli jsme už vést 2:0 na zápasy, ale je to zaslouženě 1:1, protože v prvním utkání jsme si asi mysleli, že to půjde samo, což se samozřejmě neděje. Dostali jsme facku a druhý duel už jsme si naší trpělivou hrou dokázali pohlídat,“ popisuje blanenský kapitán Dominik Janík.

Nyní se ale série stěhuje na jih Moravy a blanenský celek plánuje pořádně využít výhodu domácího prostředí. Třetí utkání startuje v kuřimské hale v pátek od šesti hodin večer, čtvrtý zápas pak v sobotu ve stejný čas. „Věřím tomu, že doma budeme ještě lepší. Přijde se na nás snad podívat víc lidí než v sérii proti Třinci, protože třeba na pátý zápas play-up proti Olomouci dorazily do haly téměř tři stovky diváků a vytvořily neskutečnou atmosféru. Doufáme, že to bude podobné i tento víkend,“ věří Janík.

Právě rozhodující pátý zápas prvního kola play-up proti Olomouci byl ozdobou bojů o postup. Blansko v něm totiž dotáhlo obrat v sérii z 0:2 na zápasy, duelu navíc přihlíželo 284 hlasitých diváků. „Naši fanoušci s námi jezdí často i na venkovní zápasy, což je výborné, ale je strašně poznat, když hrajete před plnou halou, která vás žene. Všichni jsme amatéři, děláme to pro radost, takže když hrajeme před tři sta lidmi, kteří nám fandí, tak je to něco jedinečného,“ podotýká kapitán.

Baráž o postup do Národní ligy se hraje na tři vítězné zápasy. Blansko tak v případě dvou výher může slavit splnění velkého cíle už v sobotu po domácích duelech. „Motivace je od začátku ročníku jasná, chceme postoupit. Bohužel jsme si to zkomplikovali nepovedenou sérií s Třincem, ale když budeme pokračovat ve hře, kterou jsme předvedli ve druhém zápase v Hranicích, a bude se dařit naší nejúdernější lajně, tak věřím, že to dokážeme urvat už teď,“ burcuje Janík.

Hrdlička mladší se Staňkem vedou kvalifikaci o MS, další svitávecké duo je třetí

Proti Atlasu však nestojí žádný jednoduchý soupeř, Hranice těží především z výborné souhry dvojice Jan Kolajta a René Mikel. „Jsou to jejich nejlepší hráči, zvládnou se uvolňovat, i když je poměrně slušně bráníme. Dokáží pak zakončovat, což nám dělá trošku problémy. A dál jsou Hranice silné v brejkových situacích, což nás vlastně i stálo první utkání,“ tuší útočník.

Svou sílu prokázal celek z Olomouckého kraje především v prvním zápasu série, který vyhrál 10:5. Podruhé už však slavilo Blansko, když zvítězilo 8:5. „Hranice nemají moc dobrou rozehrávku, proto jsme je hned od prvního duelu chtěli hodně napadat. Postupně si na to ale dokázaly zvyknout a zvládly nás docela jednoduše přehrávat, takže to už pak rozhodně slabina nebyla,“ nastiňuje Janík.

Zdroj: FBK Atlas Blansko

Atlas už přitom jednu šanci na postup měl, stačilo mu v druhém kole play-up přetlačit Třinec. Jenže moravskoslezský tým ovládl sérii jasně 3:0 na zápasy, Blansko si tak svůj sen musí vybojovat v ošidné baráži. „Fyzicky byl na tom Třinec líp, ale i tak jsme si vypracovali spoustu šancí, jen nás trošku trápilo zakončení. S trochou štěstí jsme třeba jeden dva zápasy mohli urvat,“ rekapituluje ofenzivní hráč, který zároveň v blanenském klubu trénuje dorost a juniory.

Z výsledků jihomoravského týmu vybočuje především třetí zápas série s Třincem, kdy po dvou poměrně vyrovnaných utkáních Atlas schytal příděl 1:10. „Vypadá to hrozivě a možná bude znít zajímavě, co řeknu, ale tam si myslím, že jsme podali nejlepší a nejtýmovější výkon z celé série. Kdyby to skončilo 10:9, tak by se nikdo nemohl divit, ale třinecký brankář zachytal famózně,“ dodal Janík.