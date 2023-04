Od začátku sezony touží po postupu z divize D do Národní ligy. A nyní už je jisté, že o jejich snu rozhodne jediný zápas. Florbalisté blanenského Atlasu mají po víkendových utkáních barážovou sérii s Hranicemi vyrovnanou 2:2 na zápasy, o všem tak rozhodne sobotní pátý duel, který startuje na hranické palubovce od pěti hodin odpoledne. Vítěz zamíří do Národní ligy, poraženého čekají v příští sezoně jen divizní utkání.

Blanenské florbalisty čeká v sobotu rozhodující duel baráže o postup do Národní ligy. | Foto: FBK Atlas Blansko

Chtěli rozhodnout už v domácím prostředí. Jenže blanenští hráči nezvládli třetí utkání, ve kterém padli 4:5 po prodloužení a dostali se tak do krajně nelichotivé pozice. „Bohužel jsme nechytli začátek, po pár minutách jsme prohrávali o dva góly. Přesně tohle soupeř chtěl, pak už bránil celý zápas a málem to dotáhl k výhře už v základní hrací době. Nakonec to pak Hranice zlomily v prodloužení po naší chybě,“ mrzelo blanenského kapitána Dominika Janíka.

V sérii hrané na tři vítězné zápasy už si tak Atlas nemohl dovolit další klopýtnutí, v sobotu však zabral a po vítězství 8:4 vyrovnal stav baráže. „Zase jsme inkasovali jako první, to už je takový náš zlozvyk. Ale rychle jsme se vzchopili a začali jsme hrát skvěle. Bojovali jsme a věděli, co chceme dělat. Druhá a třetí lajna se snažila co nejvíc držet míček, aby soupeře unavila, a první formace opět nastřílela neskutečné množství gólů,“ chválil Janík.

V kritické situaci tak Blansko vytáhlo jeden z nejlepších výkonů letošního ročníku. „Nebylo to lehké, na druhou stranu takový tlak je ideální pro naše výkony. Čím je větší, tím ze sebe dokážeme víc dostat a víc hrajeme jako tým. Před sobotním zápasem jsme si i dali sraz dřív a něco si k tomu ještě řekli, to taky pomohlo. A pak jsme šli od začátku za vítězstvím,“ nastínil útočník.

Jihomoravský celek si tak vybojoval rozhodující zápas, po kterém jeden celek bude slavit, druhý tým čeká smutný víkend. „Rozhodně je to utkání, kvůli kterému florbal děláme. Ani jsem nepřemýšlel nad tím, jaké by to bylo, pokud prohrajeme, až nyní mi to poprvé problesklo hlavou. Stoprocentně si do Hranic jedeme pro postup, mělo by přijet i hodně našich fanoušků. Tak snad to urveme a budeme si žít náš sen,“ věří Janík.

O úspěšnosti celé sezony, kdy Atlas předváděl jeden skvělý výkon za druhým, tak nakonec rozhodne jediný duel barážové série. „Na takové utkání se moc připravit nedá. Hlavní bude, aby všichni byli stoprocentní, pořádně zregenerovaní a věděli, co mají v zápase dělat. Jediné, co se dá natrénovat, jsou třeba situace v přesilovkách nebo rozehrávky po faulu, nic většího už připravit nejde,“ tuší kapitán.

S blanenským celkem do Hranic vyrazí řada příznivců, kteří už v domácích utkáních hraných v kuřimské hale vytvořili parádní atmosféru. „Jsme neskutečně vděční, že lidi chodí a váží i cestu do Kuřimi. Vím, že to není daleko, autem se tam dá z Blanska dostat za chvíli, ale i tak je jejich podpora neskutečná,“ ocenil Janík.

Navíc série mezi Blanskem a Hranicemi není jedinou, která v posledních dnech přilákala pozornost většího počtu diváků. „Co se tak dívám na sociální sítě, tak podobně velkou diváckou podporu nemá jen naše série, ale třeba i další baráže nebo finálová utkání Národní ligy. Tam jsou obrovské návštěvy a nepamatuju si, že by v poslední době chodilo podobné množství fanoušků,“ doplnil.