Blanenští mladí atleti byli vidět. Odvezli zlato třeba ze šampionátu v Třinci

Úspěchy sbírali na konci školního roku atleti z ASK Blansko. Z mistrovství Moravy a Slezska ve víceboji konaného v Třinci si odvezla zlato mezi žačkami Veronika Jakusidisová. Hned devět medailí vybojovali blanenští atleti z krajského šampionátu jednotlivců v Břeclavi.

Přípravka ASK Blansko si zajistila postup do zářijového finále ve Slavkově. | Foto: Foto: ASK Blansko