KDY: do 27. 10. pátek -neděle, 9 -17 hodin

KDE: Muzeum Blanenska

ZA KOLIK: 500 korun za skupinu

„Inspiroval ji hutní inženýr Karel Reichenbach, což byl velice vzdělaný, chytrý a schopný člověk. Věnoval se chemii, geologii a dalším přírodním vědám, rozuměl umění a pracoval v blanenských slévárnách v polovině 19. století, které za jeho vedení dosáhly světového věhlasu. Spoustu času trávil v laboratoři, vynalézal a kromě toho se moc a moc snažil vynalézt kouzelný lektvar. Cílem hry je pomoci mu, aby také jednou mohl svou laboratoř opustit,“ uvedli pořadatelé.

Zájemci o hru se mají předem nahlásit, ideálně den dopředu, telefonicky na 725 952 592 nebo na mailu info@muzeum-blanenska.cz. Hra je určena pro dvě až čtyři osoby starší deseti let. Děti do patnácti let musí doprovázet dospělý.