Řidič z nehody vyvázl s lehčím zraněním. „Dívka utrpěla vícečetná poranění. S podezřením na těžší zranění ji do brněnské dětské nemocnice transportoval vrtulník. Zraněného muže pak sanitka odvezla k ošetření na boskovickou chirurgii,“ řekla Deníku mluvčí jihomoravské záchranky Barbora Truksová Zuchová.

Na okraji Boskovic narazilo auto do stromu. Pro zraněnou spolujezdkyni přiletěl vrtulník. | Foto: HZS Jihomoravského kraje

Náraz do stromu, zdemolované Audi a uvnitř zaklíněná spolujezdkyně. K nehodě na okraji Boskovic letěl ve středu kolem páté hodiny odpoledne pro zraněnou dívky vrtulník. Došlo k ní na silnici ve směru na Vratíkov.

