Lipovec /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Nejdřív to vypadalo, jako by ze střechy padaly uvolněné bloky sněhu. Pak však začaly praskat tašky a hluk zesílil. Ozývalo se praskání trámů. Tak v sobotu popsali sousedé zborcení střechy na rodinném domku poblíž zahradnictví v Lipovci na Blanensku.

Stavení stálo těsně mezi dvěma dalšími rodinnými domy. „Byl jsem zrovna v patře v pokoji, který byl přes stěnu ze sousední půdou, když se to začalo sypat. Vyšel jsem pak ven a viděl, že se na vedlejším domě komplet propadla střecha. Naštěstí tam nikdo nastálo nebydlí. Majitelé žijí v Brně a sem jezdí málokdy. Občas o víkendu," řekl muž z vedlejšího domu.

Další ze sousedů podle něj o propadlé střeše vůbec nevěděl. Přitom se její zborcená část s komínem opírala o štít jeho domu, který poškodila. „Kontaktovali jsme majitele a hasiče. Ty musím pochválit, protože přijeli hodně brzo a hned se pustili do práce. Dům i střecha byly ve špatném stavu. Střechu asi dorazilo velké množství mokrého sněhu, které na ní leželo," dodal muž, který si nepřál zveřejnit své jméno.

K události došlo před třetí hodinou odpoledne, na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Kromě dobrovolných jednotek z Jedovnic, Senetářova a Lipovce přijeli i profesionálové z Blanska a Líšně. „Zásah jsme měli nahlášený jako zborcenou střechu, která se částečně opřela o jeden ze sousedních domů. Podle prvotních informací nebylo jisté, zda uvnitř někdo není. Z operačního nám po cestě upřesnili, že stavení má být opuštěně. To na místě potvrdili i sousedé. Ve sněhu navíc před domem nebyly žádné stopy," uvedl velitel zásahu hasičů Darek Sejbal.

Hasiči po vstupu do zchátralého rodinného domu zjistili, že střecha se nepropadla do obytné části. „Postupně jsme konstrukci střechy rozebrali a s komínem zajistili tak, aby neohrožovala vedlejší dům. Při pádu totiž poničila jeho štít. Místo ještě zakryjeme plachtou. Stav obou budov musí posoudit statik. Proč se střecha propadla, nevíme. Zřejmě to byla kombinace zchátralé konstrukce a sněhu," doplnil Sejbal s tím, že škoda na obou domech není ještě vyčíslena.