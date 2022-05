Vážná nehoda u Adamova: srazil se osobák s motorkou. Zraněný je motorkář a dítě

Vrtulník letěl v neděli před třetí odpoledne do Adamova na Blanensku. Na silnici třetí třídy se poblíž města srazilo osobní auto s motorkou. „Policisté na místě stále ještě vyšetřují, podle prvotních informací je jasné pouze to, že jsou na místě dva zranění, a to motorkář a dítě,“ informoval mluvčí jihomoravských policistů Bohumil Malášek.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR