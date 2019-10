„Do popáleninového centra ve Fakultní nemocnici Brno odvezli záchranáři dva muže. Mladší z nich utrpěl popáleniny druhého stupně,“ informovala o neštěstí mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Starší z mužů na tom byl po výbuchu podstatně hůř. Utrpěl popáleniny na velké části těla. Záchranáři ho museli napojit na přístroje a v umělém spánku ho transportovali do nemocnice.



Podle zjištění Deníku se mělo jednat o majitele malého vinařství a jeho syna. Ve spodní části budovy měli prostory pro výrobu vína a nad nimi ubytování. „Objekt se po výbuchu částečně zřítil. Jednotky zajišťují jeho stabilitu. Příčina exploze je stále v šetření,“ uvedl mluvčí hasičů Filip Venclovský.

Na místo dorazili i kriminalisté. Vzniklá škoda se podle předběžných odhadů vyšplhala ke třem milionům korun. „Byl jsem ráno na obecním úřadě asi tři sta metrů daleko a neslyšel nic. O tom, co se stalo, jsem se dozvěděl až když začaly houkat sirény hasičů a přišla mi esemeska ze systému krizových situací. Proč v domě došlo k výbuchu, nevím. Mohl to být plyn, kotel nebo něco jiného. To musí říct vyšetřovatelé,“ řekl starosta Perné Karel Studénka.