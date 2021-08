„Ve středu dopoledne jsme přijali hlášení, že plave na hladině řeky Svitavy. Na místě ho blanenští policisté ohledávali,“ potvrdil policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Jednalo se o muže. „S vysokou pravděpodobností byl asi osmadvacet let starý. Pravděpodobně v řece utonul, ale nemáme nic, co by naznačovalo nějaké cizí zavinění. Případ dále prověřujeme,“ dodal Malášek.