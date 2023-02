Účetní Dana v roli záchranáře. Nedaleko Šebrova pomáhala při nehodě zraněným

/FOTO/ To jsou nervy! Dcera má dnes přijímačky na doktorské studium. Doufám, že to dobře dopadne. Možná i o tom přemýšlela paní Dana, když ve středu ráno společně jely autem do Brna, kde pracuje na krajském ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje jako mzdová účetní.

Mzdová účetní paní Dana pomáhala při středeční dopravní nehodě u Šebrova-Kateřiny zraněným. | Foto: Se souhlasem HZS Jihomoravského kraje