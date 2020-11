Krátce po desáté hodině v sobotu dopoledne zamířili ke Křtinám hasiči, policisté i záchranáři, a to dokonce i vrtulníkem. Havárie osobního auta, které skončilo ve stromě, si vyžádala několik zraněných lidí.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Zraněné následně předali do péče zasahujících záchranářů, kteří se postarali dohromady hned o trojici mladých pacientů. Záchranáři dorazili jak několika vozy, tak také vrtulníkem. „Mladý muž byl při vědomí. Ošetřili jsme ho, zaléčili a zafixovali do vakuové matrace. Se středně těžkými poraněními jsme ho přepravili do traumacentra fakultní nemocnice v Brně Bohunicích,“ sdělila mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová. Další dva mladí muži byli zranění lehce, záchranáři je po ošetření k další péči převezli do blanenské nemocnice.