/VIDEO/ Šli jsme uložit děti a v tom to začalo. Ve čtvrt na sedm se zvedl vítr. Takhle začal svoje vyprávění Ondřej Slanina z Hrušek. Je jedním z lidí, kterým ničivé tornádo zdevastovalo dům.

Řádění tornáda v Hruškách a Moravské Nové Vsi a úklid po něm. | Video: Ondřej Slanina

„Seděli jsme v obýváku a naráz, když jsem se podíval směrem na pole, říkal jsem si, co to je? Vyběhl jsem na střechu a křičel jsem, že je to tornádo, a že jde na nás,“ popsal chvíle před vznikem děsivého videa, které má nyní Deník Rovnost k dispozici.