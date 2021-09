Policisté nyní hledají svědky vážné nehody. „Zajímá je například i to, jak se cyklista pohyboval po silnici před nehodou. Cenný může být i záznam z palubní kamery některého z projíždějících vozů. K okolnostem nehody mohou lidé volat na tísňovou linku 158,“ informoval o případu v úterý policejní mluvčí David Chaloupka.

Pro zraněného muže přiletěl vrtulník, který ho transportoval do nemocnice.

