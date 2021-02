Podobných nehod je v kraji spousta, jenže tato se stala v takzvané Svárovské aleji, která je v současnosti na severu okresu Blansko téma číslo jedna. Kraj chce v této lokalitě opravit a rozšířit silnici, která je ve špatném stavu. Podle místních je tam navíc řada nebezpečných úseků a silnice měla být opravená už dávno. Ve zmíněné aleji stoletých lip se mají problém vyhnout dvě osobní auta.

Kvůli rozšíření cesty mají jít k zemi desítky stromů, některé z nich jsou ve špatném stavu. Proti kácení stoletých lip však podepsaly stovky lidí petici. Další stovky pak druhou na podporu rekonstrukce silnice. „Při projíždění tímto úsekem zažívají řidiči stresové situace každý den. Svárovská alej je z pohledu dopravy a možného neštěstí časovaná bomba. Už to zdaleka nejsou jen padající větve ze starých stromů. Je otázkou času, kdy se tam stane vážná dopravní nehoda. Žádáme kraj, aby silnici podle připraveného projektu co nejdříve opravil,“ uvedla starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová.

Dodala, že přípravné práce trvaly pět let a výkupy pozemků byly problematické. „Pro místní je oprava silnice priorita,“ doplnila Gerbrichová.

Podle policistů ve zmíněném úseku k nehodám dochází. Jako rizikové místo s velmi častým výskytem vážných dopravních nehod ho však zatím vyhodnocený nemají. Do uzávěrky vydání neměla redakce Deníku statistiky nehod za posledních několik let na tomto místě k dispozici. „Jezdím tam pomalu, ale někdy vyjede kamion proti mně v mírné zatáčce. Uhýbám ke kraji mezi stromy. ABS kope a auto nebrzdí a veze se na strom. Na silnici je listí, sníh, nepořádek nebo ke krajnici vytahané bláto od uhýbajících aut. Nakonec dobrzdím. Kamion projíždí, já řadím zpátečku, vycouvám ze stromořadí a pokračuji. A to tu alej znám dobře. Vyhnout se druhému autu znamená mnohdy najet na nezpevněnou krajnici,“ napsal na sociální síti jeden z místních řidičů Jan Barvíř.

Kraj tlačí čas

Zástupci kraje minulý pátek přímo na místě nastínili, jak třaskavé téma na severu Blanenska budou řešit. Na investici za sto milionů korun má osmdesátimilionovou dotaci. Tlačí ho však čas. V září potřebuje začít stavbu, jinak o dotaci přijde. Podle hejtmana Jana Grolicha kraj zváží úpravy původního projektu. Silnice v úseku aleje by se nemusela rozšiřovat a k zemi by nešlo tolik stromů. „Opravujeme silnici druhé třídy, musí mít dané parametry,“ informoval Grolich.

Krajský úřad nedávno stavební povolení pro formální chyby zrušil. Běží ještě řízení o povolení kácení části aleje.

Podle zástupců kraje mají jít k zemi stoleté lípy jen po jedné straně silnice. Jedná se o 38 stromů z celkovým 85. Další měly být ošetřeny. Celkem se ve zmíněném úseku počítalo s výsadbou 237 nových stromů. Část v bezpečné vzdálenosti na místě vykácených a zbytek na místech, které si určí tamní obce. Proti kácení se před časem v petici ohradily stovky lidí. „Titulem Alej roku 2020 apelujeme na silničáře. A také na politiky místní, regionální i celostátní úrovně, aby vnímali důrazný signál od občanů, že staleté lípy Svárovské aleje ustupovat nemají,“ řekla Alice Hrbková, která alej do soutěže přihlásila.

Dodala, že silnici mezi Velkými Opatovicemi a Letovicemi je nutné opravit. „Projekt je však nezbytné upravit tak, aby byl co možná nejvíce ohleduplný vůči stromům, které silnici lemují v mnoha jejích úsecích. Silnice se musejí přizpůsobovat stromům a krajině, ne naopak,“ napsala za petiční výbor Alice Hrbková a přírodovědec Hynek Skořepa.