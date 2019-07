Zraněním podlehla jedna z řidiček. „Ta podle dosavadního vyšetřování přejela zatím z nezjištěných příčin do protisměru, kde se srazila s protijedoucím vozem a s dalším vozem, který jel za ním,“ sdělila policejní mluvčí Alice Musilová.

Záchranáři na místo vyslali dvě posádky a také vrtulník. „Zranění ženy byla bohužel neslučitelná se životem. Už jsme jí nemohli pomoci,“ řekla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Po nehodě v nemocnici skončilo pět lidí. „Ošetřili jsme ženu, kterou jsme se středně těžkými poraněními letecky dopravili do bohunické nemocnice. Dále jsme se ošetřili tři děti. Jedno bylo středně těžce zraněné, dvě lehce. Všechny jsme převezli do dětské nemocnice. Posledním zraněným byl muž, kterého jsme s lehkými zraněními odvezli do úrazové nemocnice,“ sdělila Bothová.

Ve všech případech se jednalo o cizince. Místo nehody bylo ještě dvě hodiny po nehodě uzavřené v obou směrech.