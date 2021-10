„Chlapec byl při vědomí, ale utrpěl těžká zranění. Poskytli jsme mu kyslíkovou terapii, ošetřili, zafixovali a pomocí vrtulníku přepravili do péče lékařů v dětské nemocnici Brno,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Böthová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.